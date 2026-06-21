今週の【重要イベント】日銀会合の主な意見、米個人所得、権利付き最終日 (6月22日～28日)
――――――――――――――――――― 6月22日 (月) ――
◆国内経済
・5月主要コンビニエンスストア売上高 (14:00)
◆国際経済ｅｔｃ
★中国6月最優遇貸出金利 (10:00)
・ユーロ圏6月消費者信頼感 (23:00)
・中国国際サプライチェーン促進博覧会 (北京、～26日)
――――――――――――――――――― 6月23日 (火) ――
◆国内経済
・5月食品スーパー売上高 (13:00)
・沖縄慰霊の日
・5年国債入札
◆国際経済ｅｔｃ
・ドイツ6月製造業PMI (16:30)
・ドイツ6月サービス業PMI (16:30)
・ユーロ圏6月製造業PMI (17:00)
・ユーロ圏6月サービス業PMI (17:00)
・米国6月製造業PMI (22:45)
・米国6月サービス業PMI (22:45)
・米国6月リッチモンド連銀製造業指数 (23:00)
・世界経済フォーラム夏季会合 (夏季ダボス会議) (中国・大連、～25日)
・米国2年国債入札
【海外決算】
[米]フェデックス 、カーニバル
◆新規上場、市場変更 など
★ＬｉＮＫＸ <584A> ：東証Ｇ上場
〇ジーフット <2686> [東証Ｓ・名証Ｐ]：上場廃止
――――――――――――――――――― 6月24日 (水) ――
◆国内経済
★日銀金融政策決定会合の主な意見 (6月15日～16日開催分、8:50)
・5月企業向けサービス価格指数 (8:50)
・5月全国スーパー売上高 (14:00)
・全国信用金庫大会で植田日銀総裁挨拶 (氷見野副総裁が代読) (15:40)
◆国際経済ｅｔｃ
・ドイツ6月Ifo景況感指数 (17:00)
・米国MBA住宅ローン申請指数 (20:00)
・米国1-3月期経常収支 (21:30)
★米国5月新築住宅販売件数 (23:00)
・米国週間石油在庫統計 (23:30)
・FRB (米連邦準備制度理事会) が大手銀行を対象とした年次ストレ?ステストの結果を公表 (25日5:00)
・タイ中銀が政策金利を発表
・アジア最大級のモバイル見本市「MWC上海」 (中国・上海、～26日)
・米国5年国債入札
【海外決算】
[米]マイクロン・テクノロジー /[中]トリップ・ドット・コム・グループ
◆新規上場、市場変更 など
〇水道機工 <6403> [東証Ｓ]：上場廃止
――――――――――――――――――― 6月25日 (木) ――
◆国内経済
・週間対外及び対内証券売買契約等の状況 (8:50)
・4月景気動向指数[改定値] (14:00)
・5月外食売上高 (14:00)
・5月全国百貨店売上高 (14:30)
・20年国債入札
◆国際経済ｅｔｃ
・ドイツ7月Gfk消費者信頼感 (15:00)
・米国1-3月期GDP[確報値] (21:30)
★米国5月個人所得 (21:30)
★米国5月個人消費支出 (21:30)
・米国新規失業保険申請件数 (21:30)
・米国5月耐久財受注 (21:30)
・メキシコ中銀が政策金利を発表
・米国7年国債入札
◆新規上場、市場変更 など
〇三光産業 <7922> [東証Ｓ]：上場廃止
――――――――――――――――――― 6月26日 (金) ――
◆国内経済
・6月東京都区部消費者物価指数 (8:30)
★権利付き最終日
・株主総会集中日
・国債市場特別参加者 (プライマリー・ディーラー、PD) 会合
◆国際経済ｅｔｃ
・インド市場休場
・米国5月卸売在庫 (21:30)
・米国6月ミシガン大学消費者信頼感指数[確報値] (23:00)
◆新規上場、市場変更 など
〇アレンザホールディングス <3546> [東証Ｐ]：上場廃止
〇バリオセキュア <4494> [東証Ｓ]：上場廃止
〇エルアイイーエイチ <5856> [東証Ｓ]：上場廃止
――――――――――――――――――― 6月27日 (土) ――
◆国際経済ｅｔｃ
・中国1-5月工業企業利益 (10:30)
――――――――――――――――――― 6月28日 (日) ――
特になし
※「★」は特に注目されるイベント。カッコ ()内は日本時間。
株探ニュース
◆国内経済
・5月主要コンビニエンスストア売上高 (14:00)
◆国際経済ｅｔｃ
★中国6月最優遇貸出金利 (10:00)
・ユーロ圏6月消費者信頼感 (23:00)
・中国国際サプライチェーン促進博覧会 (北京、～26日)
――――――――――――――――――― 6月23日 (火) ――
◆国内経済
・5月食品スーパー売上高 (13:00)
・沖縄慰霊の日
・5年国債入札
◆国際経済ｅｔｃ
・ドイツ6月製造業PMI (16:30)
・ドイツ6月サービス業PMI (16:30)
・ユーロ圏6月製造業PMI (17:00)
・ユーロ圏6月サービス業PMI (17:00)
・米国6月製造業PMI (22:45)
・米国6月サービス業PMI (22:45)
・米国6月リッチモンド連銀製造業指数 (23:00)
・世界経済フォーラム夏季会合 (夏季ダボス会議) (中国・大連、～25日)
・米国2年国債入札
【海外決算】
[米]フェデックス 、カーニバル
◆新規上場、市場変更 など
★ＬｉＮＫＸ <584A> ：東証Ｇ上場
〇ジーフット <2686> [東証Ｓ・名証Ｐ]：上場廃止
――――――――――――――――――― 6月24日 (水) ――
◆国内経済
★日銀金融政策決定会合の主な意見 (6月15日～16日開催分、8:50)
・5月企業向けサービス価格指数 (8:50)
・5月全国スーパー売上高 (14:00)
・全国信用金庫大会で植田日銀総裁挨拶 (氷見野副総裁が代読) (15:40)
◆国際経済ｅｔｃ
・ドイツ6月Ifo景況感指数 (17:00)
・米国MBA住宅ローン申請指数 (20:00)
・米国1-3月期経常収支 (21:30)
★米国5月新築住宅販売件数 (23:00)
・米国週間石油在庫統計 (23:30)
・FRB (米連邦準備制度理事会) が大手銀行を対象とした年次ストレ?ステストの結果を公表 (25日5:00)
・タイ中銀が政策金利を発表
・アジア最大級のモバイル見本市「MWC上海」 (中国・上海、～26日)
・米国5年国債入札
【海外決算】
[米]マイクロン・テクノロジー /[中]トリップ・ドット・コム・グループ
◆新規上場、市場変更 など
〇水道機工 <6403> [東証Ｓ]：上場廃止
――――――――――――――――――― 6月25日 (木) ――
◆国内経済
・週間対外及び対内証券売買契約等の状況 (8:50)
・4月景気動向指数[改定値] (14:00)
・5月外食売上高 (14:00)
・5月全国百貨店売上高 (14:30)
・20年国債入札
◆国際経済ｅｔｃ
・ドイツ7月Gfk消費者信頼感 (15:00)
・米国1-3月期GDP[確報値] (21:30)
★米国5月個人所得 (21:30)
★米国5月個人消費支出 (21:30)
・米国新規失業保険申請件数 (21:30)
・米国5月耐久財受注 (21:30)
・メキシコ中銀が政策金利を発表
・米国7年国債入札
◆新規上場、市場変更 など
〇三光産業 <7922> [東証Ｓ]：上場廃止
――――――――――――――――――― 6月26日 (金) ――
◆国内経済
・6月東京都区部消費者物価指数 (8:30)
★権利付き最終日
・株主総会集中日
・国債市場特別参加者 (プライマリー・ディーラー、PD) 会合
◆国際経済ｅｔｃ
・インド市場休場
・米国5月卸売在庫 (21:30)
・米国6月ミシガン大学消費者信頼感指数[確報値] (23:00)
◆新規上場、市場変更 など
〇アレンザホールディングス <3546> [東証Ｐ]：上場廃止
〇バリオセキュア <4494> [東証Ｓ]：上場廃止
〇エルアイイーエイチ <5856> [東証Ｓ]：上場廃止
――――――――――――――――――― 6月27日 (土) ――
◆国際経済ｅｔｃ
・中国1-5月工業企業利益 (10:30)
――――――――――――――――――― 6月28日 (日) ――
特になし
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