――――――――――――――――――― 6月22日 (月) ――

◆国内経済

・5月主要コンビニエンスストア売上高 (14:00)

◆国際経済ｅｔｃ

★中国6月最優遇貸出金利 (10:00)

・ユーロ圏6月消費者信頼感 (23:00)

・中国国際サプライチェーン促進博覧会 (北京、～26日)



――――――――――――――――――― 6月23日 (火) ――

◆国内経済

・5月食品スーパー売上高 (13:00)

・沖縄慰霊の日

・5年国債入札

◆国際経済ｅｔｃ

・ドイツ6月製造業PMI (16:30)

・ドイツ6月サービス業PMI (16:30)

・ユーロ圏6月製造業PMI (17:00)

・ユーロ圏6月サービス業PMI (17:00)

・米国6月製造業PMI (22:45)

・米国6月サービス業PMI (22:45)

・米国6月リッチモンド連銀製造業指数 (23:00)

・世界経済フォーラム夏季会合 (夏季ダボス会議) (中国・大連、～25日)

・米国2年国債入札

【海外決算】

[米]フェデックス 、カーニバル

◆新規上場、市場変更 など

★ＬｉＮＫＸ <584A> ：東証Ｇ上場

〇ジーフット <2686> [東証Ｓ・名証Ｐ]：上場廃止



――――――――――――――――――― 6月24日 (水) ――

◆国内経済

★日銀金融政策決定会合の主な意見 (6月15日～16日開催分、8:50)

・5月企業向けサービス価格指数 (8:50)

・5月全国スーパー売上高 (14:00)

・全国信用金庫大会で植田日銀総裁挨拶 (氷見野副総裁が代読) (15:40)

◆国際経済ｅｔｃ

・ドイツ6月Ifo景況感指数 (17:00)

・米国MBA住宅ローン申請指数 (20:00)

・米国1-3月期経常収支 (21:30)

★米国5月新築住宅販売件数 (23:00)

・米国週間石油在庫統計 (23:30)

・FRB (米連邦準備制度理事会) が大手銀行を対象とした年次ストレ?ステストの結果を公表 (25日5:00)

・タイ中銀が政策金利を発表

・アジア最大級のモバイル見本市「MWC上海」 (中国・上海、～26日)

・米国5年国債入札

【海外決算】

[米]マイクロン・テクノロジー /[中]トリップ・ドット・コム・グループ

◆新規上場、市場変更 など

〇水道機工 <6403> [東証Ｓ]：上場廃止



――――――――――――――――――― 6月25日 (木) ――

◆国内経済

・週間対外及び対内証券売買契約等の状況 (8:50)

・4月景気動向指数[改定値] (14:00)

・5月外食売上高 (14:00)

・5月全国百貨店売上高 (14:30)

・20年国債入札

◆国際経済ｅｔｃ

・ドイツ7月Gfk消費者信頼感 (15:00)

・米国1-3月期GDP[確報値] (21:30)

★米国5月個人所得 (21:30)

★米国5月個人消費支出 (21:30)

・米国新規失業保険申請件数 (21:30)

・米国5月耐久財受注 (21:30)

・メキシコ中銀が政策金利を発表

・米国7年国債入札

◆新規上場、市場変更 など

〇三光産業 <7922> [東証Ｓ]：上場廃止



――――――――――――――――――― 6月26日 (金) ――

◆国内経済

・6月東京都区部消費者物価指数 (8:30)

★権利付き最終日

・株主総会集中日

・国債市場特別参加者 (プライマリー・ディーラー、PD) 会合

◆国際経済ｅｔｃ

・インド市場休場

・米国5月卸売在庫 (21:30)

・米国6月ミシガン大学消費者信頼感指数[確報値] (23:00)

◆新規上場、市場変更 など

〇アレンザホールディングス <3546> [東証Ｐ]：上場廃止

〇バリオセキュア <4494> [東証Ｓ]：上場廃止

〇エルアイイーエイチ <5856> [東証Ｓ]：上場廃止



――――――――――――――――――― 6月27日 (土) ――

◆国際経済ｅｔｃ

・中国1-5月工業企業利益 (10:30)



――――――――――――――――――― 6月28日 (日) ――

特になし



※「★」は特に注目されるイベント。カッコ ()内は日本時間。



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