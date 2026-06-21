「完全に滅びた」「臆病者の集まり」日本に０−４大敗…２連敗で敗退決定のチュニジアに母国ファンは失望「３回もパスを繋げない」「監督を代えても何も変わらなかった」【W杯】
森保一監督が率いる日本代表は、現地６月20日に北中米ワールドカップのグループステージ（Ｆ組）第２節でチュニジア代表と対戦した。
日本は開始４分に先制。中村敬斗の左からの折り返しに鎌田大地が上手くヒールで合わせてネットを揺らした。さらに31分には上田綺世が鋭いミドルを突き刺して追加点を奪取。２点リードで前半を終える。
後半に入って69分には田中碧の縦パスを上田がフリック。最終ラインを抜け出した伊東純也が右足のシュートを流し込んで３点目。84分には上田がヘディングシュートを決めて、４−０で完勝した。
一方、第１節でスウェーデンに１−５で敗れていたチュニジアは２連敗となり、敗退が決定。SNS上では母国ファンから以下のような声があがっている。
「言葉がない…」
「監督を代えても何も変わらなかった」
「チュニジア史上最悪」
「非常に貧しいレベルのチーム」
「親善試合でもやっていたのか」
「災害だ」
「臆病者の集まり」
「まったくやる気が見えない」
「完全に滅びた」
「下手くそすぎる。３回もパスを繋げない」
「冗談抜きで攻撃も守備もできないなんて」
日本は次戦、25日にスウェーデンと相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本代表のチュニジア戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！８人が７点以上の高評価！最高点は２G１Aの18番
日本は開始４分に先制。中村敬斗の左からの折り返しに鎌田大地が上手くヒールで合わせてネットを揺らした。さらに31分には上田綺世が鋭いミドルを突き刺して追加点を奪取。２点リードで前半を終える。
後半に入って69分には田中碧の縦パスを上田がフリック。最終ラインを抜け出した伊東純也が右足のシュートを流し込んで３点目。84分には上田がヘディングシュートを決めて、４−０で完勝した。
一方、第１節でスウェーデンに１−５で敗れていたチュニジアは２連敗となり、敗退が決定。SNS上では母国ファンから以下のような声があがっている。
「監督を代えても何も変わらなかった」
「チュニジア史上最悪」
「非常に貧しいレベルのチーム」
「親善試合でもやっていたのか」
「災害だ」
「臆病者の集まり」
「まったくやる気が見えない」
「完全に滅びた」
「下手くそすぎる。３回もパスを繋げない」
「冗談抜きで攻撃も守備もできないなんて」
日本は次戦、25日にスウェーデンと相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本代表のチュニジア戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！８人が７点以上の高評価！最高点は２G１Aの18番