ドウェイン・ジョンソンが、A24製作『スマッシング・マシーン』でアカデミー賞にノミネートされなかったことについて率直に語った。

『ワイルド・スピード』『ジュマンジ』シリーズをはじめ、レスラー出身の“豪快なアクションスター”として活躍してきたドウェインにとって、ベニー・サフディ監督との初タッグ作となった『スマッシング・マシーン』は大きな転機だった。実在の伝説的レスラーであるマーク・ケアーの内的葛藤や薬物依存を、特殊メイクによる変貌と、弱さをさらけだす演技によって表現したのである。

ドウェインの演技は高く評価され、オスカー候補入りもありうるといわれたが、惜しくもノミネートを逃した。米Esquireでは、インタビュアーが「ノミネートされるべきだったのに」と語り、ドウェインに“いま思うこと”を尋ねている。

すると、ドウェインは19秒の沈黙を経て──多くの場合、インタビュアーにとっては永遠のように長い時間だが──自らの思いを語ったという。

「オスカーにノミネートされていたら最高だったと思いますが……いま思ったんですが、こういう話ができるようになること自体、本当に貴重なこと。面白いですね！ きっと素晴らしい経験になったと思うし、実現してほしかったけれど、そうはならなかった。“そんなことはどうでもいいや”と思ったことは一度もありません。常に重要なことだと思っていました。」

そして、ドウェインは「そのことが僕の心に火をつけたんです」と話すと、自らの言い回しに驚いたように笑い出し、再び真剣な表情で、「つまりは、“仕事に戻ろう”ということです」と口にした。

今年、ドウェインは実写版『モアナと伝説の海』に続き、『ジュマンジ』シリーズ最新作『ジュマンジ：オープンワールド（原題）』にも出演。再びファミリー映画が続くが、その後はサフディ監督と再タッグを組むで70代の老人を演じる。さらに、マーティン・スコセッシやダーレン・アロノフスキーという名監督との新作映画も待機中だ。

スコセッシと組む新作は、ドウェインが自ら原作も手がける。レオナルド・ディカプリオ、エミリー・ブラントとの共演が予定されている話題作だ。スコセッシは『スマッシング・マシーン』に感嘆し、ドウェインを「唯一無二の存在」と称えている。たとえアカデミー賞候補には入らなくとも、同作でつかんだものは大きかったようだ。

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