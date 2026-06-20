この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

料理YouTubeチャンネル「めしコイズミ」が、「【爆速レシピ】桃屋のごはんですよ！で作る、極上和風ラーメン。スープの材料はたったの3つ！」と題した動画を公開しました。桃屋の「ごはんですよ！」を活用し、お湯を注ぐだけで簡単に本格的な和風ラーメンスープを作る方法を紹介しています。



動画ではまず、スープの作り方から解説しています。温めた器に「ごはんですよ！」、鶏がらスープの素、ごま油を入れます。そこに熱湯350mlを注ぎ、よく混ぜて溶かすだけで、あっという間に極上のスープが完成します。その手軽さと美味しさについて、「旨味たっぷりのごはんですよ！のおかげで勝手にスープが旨くなる」と説明しています。



続いて、麺の準備に取り掛かります。お好みの生中華麺を茹でますが、動画内では「細麺から中太麺がおすすめ」とアドバイスしています。麺が茹で上がったらしっかりと湯切りをして、海苔が香る和風スープの入った丼へ入れます。



最後に麺をほぐして形を揃え、ネギ、メンマ、ナルト、白ごまなど、好みの具材をトッピングすれば出来上がりです。完成したラーメンの味わいについては、「海苔の風味がたまらない」「食べれば分かるこのうまさ」と絶賛しています。



いつものラーメンに飽きた時や、手軽に食事を済ませたい時に、この爆速レシピを試してみてはいかがでしょうか。



【レシピ】

［材料］

・ごはんですよ！ 大さじ2（30～35g）

・鶏がらスープの素 小さじ1と1/2

・ごま油 小さじ1

・熱湯 350ml

・お好きな生中華麺 1玉

・お好みの具材（ネギ、メンマ、ナルト、白ごまなど） 適量



［作り方］

1. 温めた丼に「ごはんですよ！」、鶏がらスープの素、ごま油を入れる。

2. 熱湯350mlを注ぎ、よく混ぜて溶かす。

3. 別の鍋で、お好きな生中華麺を茹でる。

4. 麺が茹で上がったら、しっかりと湯切りをしてスープの入った丼に入れる。

5. 麺をほぐして揃え、お好みの具材をトッピングする。