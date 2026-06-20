スープの材料はたった3つ！桃屋の『ごはんですよ！』で作る極上和風ラーメンの作り方
料理YouTubeチャンネル「めしコイズミ」が、「【爆速レシピ】桃屋のごはんですよ！で作る、極上和風ラーメン。スープの材料はたったの3つ！」と題した動画を公開しました。桃屋の「ごはんですよ！」を活用し、お湯を注ぐだけで簡単に本格的な和風ラーメンスープを作る方法を紹介しています。
動画ではまず、スープの作り方から解説しています。温めた器に「ごはんですよ！」、鶏がらスープの素、ごま油を入れます。そこに熱湯350mlを注ぎ、よく混ぜて溶かすだけで、あっという間に極上のスープが完成します。その手軽さと美味しさについて、「旨味たっぷりのごはんですよ！のおかげで勝手にスープが旨くなる」と説明しています。
続いて、麺の準備に取り掛かります。お好みの生中華麺を茹でますが、動画内では「細麺から中太麺がおすすめ」とアドバイスしています。麺が茹で上がったらしっかりと湯切りをして、海苔が香る和風スープの入った丼へ入れます。
最後に麺をほぐして形を揃え、ネギ、メンマ、ナルト、白ごまなど、好みの具材をトッピングすれば出来上がりです。完成したラーメンの味わいについては、「海苔の風味がたまらない」「食べれば分かるこのうまさ」と絶賛しています。
いつものラーメンに飽きた時や、手軽に食事を済ませたい時に、この爆速レシピを試してみてはいかがでしょうか。
【レシピ】
［材料］
・ごはんですよ！ 大さじ2（30～35g）
・鶏がらスープの素 小さじ1と1/2
・ごま油 小さじ1
・熱湯 350ml
・お好きな生中華麺 1玉
・お好みの具材（ネギ、メンマ、ナルト、白ごまなど） 適量
［作り方］
1. 温めた丼に「ごはんですよ！」、鶏がらスープの素、ごま油を入れる。
2. 熱湯350mlを注ぎ、よく混ぜて溶かす。
3. 別の鍋で、お好きな生中華麺を茹でる。
4. 麺が茹で上がったら、しっかりと湯切りをしてスープの入った丼に入れる。
5. 麺をほぐして揃え、お好みの具材をトッピングする。
動画ではまず、スープの作り方から解説しています。温めた器に「ごはんですよ！」、鶏がらスープの素、ごま油を入れます。そこに熱湯350mlを注ぎ、よく混ぜて溶かすだけで、あっという間に極上のスープが完成します。その手軽さと美味しさについて、「旨味たっぷりのごはんですよ！のおかげで勝手にスープが旨くなる」と説明しています。
続いて、麺の準備に取り掛かります。お好みの生中華麺を茹でますが、動画内では「細麺から中太麺がおすすめ」とアドバイスしています。麺が茹で上がったらしっかりと湯切りをして、海苔が香る和風スープの入った丼へ入れます。
最後に麺をほぐして形を揃え、ネギ、メンマ、ナルト、白ごまなど、好みの具材をトッピングすれば出来上がりです。完成したラーメンの味わいについては、「海苔の風味がたまらない」「食べれば分かるこのうまさ」と絶賛しています。
いつものラーメンに飽きた時や、手軽に食事を済ませたい時に、この爆速レシピを試してみてはいかがでしょうか。
【レシピ】
［材料］
・ごはんですよ！ 大さじ2（30～35g）
・鶏がらスープの素 小さじ1と1/2
・ごま油 小さじ1
・熱湯 350ml
・お好きな生中華麺 1玉
・お好みの具材（ネギ、メンマ、ナルト、白ごまなど） 適量
［作り方］
1. 温めた丼に「ごはんですよ！」、鶏がらスープの素、ごま油を入れる。
2. 熱湯350mlを注ぎ、よく混ぜて溶かす。
3. 別の鍋で、お好きな生中華麺を茹でる。
4. 麺が茹で上がったら、しっかりと湯切りをしてスープの入った丼に入れる。
5. 麺をほぐして揃え、お好みの具材をトッピングする。
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短い動画ばかりなので、いつも見ている動画の 箸休め的存在にしていただけたら幸いです。