テレビ朝日系「ドンデコルテ銀次と弱者たちの鍋会」が１８日に放送された。

昨年の「Ｍ-１グランプリ」準優勝でブレーク中のドンデコルテ・渡辺銀次、小橋共作の冠バラエティー。銀次が調理した絶品の鍋をつつきながら、ゲストとトークを繰り広げる。

この日は、相席スタート・山崎ケイ、カーネーション・吉田結衣、鈴木奈々らをゲストに「こじらせ女子の会」を進行した。

銀次は自身のウイークポイントとして「移動弱者」だと切り出した。

「例えば、夜、起きてトイレに行くの面倒くさいじゃないですか？なんですけど、みんな、旅行とか遊びとかになったら、どこでも行きますよね。この距離を移動する体力が無限になるじゃないですか？その能力がないんですよ」と話した。

銀次は「（旅行で）ハワイに行って、向こうが楽しいっていうのは分かるんですけど。ここの移動が、もう、しんどい…。とってもしんどいです。（仕事は）移動に全力を今…」と話した。

山崎は「Ｇ的なものに体がシンプルに弱いんかな？スピードに」と首をひねった。小橋は、銀次がタレントで有名怪談家・稲川淳二の大ファンだと明かし「トークショーみたいなのに『行きたい！行きたい！』って、ずっと言ってたらしいんですけど」と述懐。銀次が一度だけ稲川のトークショーに行ったことがあるのは、自宅から徒歩５分の場所で開催されたときだけだと明かし「だから、稲川淳二が来るまで待ってたんですよ…」と笑わせた。

銀次は「よっしゃー！っていう。最高ですよ！イベントが向こうから来ましたから」と振り返っていた。