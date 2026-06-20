タレント・中山秀征（58）が20日放送の日本テレビ「シューイチ」（土曜前5・55、日曜前7・30）を途中退席した。

20日（日本時間21日）の）FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグ第2戦でチュニジアを生中継する同局。番組冒頭、中山は「実は私も、明日のチュニジア戦を観戦するというか、明日お伝えするということで、今からこの後、メキシコに行ってまいります」と報告した。

スタジオからも「この後！？」と驚きの声が上がる中、中山は「番組の途中に、私、行かないと間に合わないと。弾丸でございますので。明日の朝はメキシコから生中継でお伝えします。どういうスケジュールになってるんでしょうか？」と笑った。

そして、番組中盤、W杯の特集コーナーを放送したあと、8時前に辻岡義堂アナウンサーが「というわけでヒデさん、いよいよヒデさん出発の時がやってまいりました！」と振ると、「もうそろそろですか？」と中山。「間に合わないです、今から空港に行きます！」と満面の笑み。

「準備もしなきゃいけないんで」とメキシコの麦わら帽子をかぶり、サングラスをしてニヤリ。「ちょっと浮かれすぎてませんか？」「何しにいくんですか？」とツッコミが入るなか、中山は「本当に間に合わない。このまま空港に行きますんで」と途中退席となった。