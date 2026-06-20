佐久間大介や宮近海斗（Travis Japan）が大興奮！『サクサクヒムヒム』でマイケル・ジャクソンを深掘り

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佐久間大介（Snow Man）と日村勇紀（バナナマン）がMCを務める、日本テレビ系『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』6月20日の放送では、没後17年を迎えた現在もなお、多くの人々を引きつけてやまないマイケル・ジャクソンの魅力を深掘り。その波乱に満ちた人生が描かれた映画『マイケル』は、現在公開中。

■Travis Japan宮近海斗らアーティストたちがマイケル愛を語る

“キング・オブ・ポップ”の異名を持つマイケル・ジャクソンは、数々の記録を打ち立てた史上屈指のエンターテイナー。2009年に惜しまれながらこの世を去ったが、その存在感は色褪せることなく、今なお世界中のファンやアーティストたちに影響を与え続けている。

スタジオには、最近になって改めてマイケル・ジャクソンに興味を持ち始めたという大久保佳代子がゲストとして登場。魅力を伝える“おしつじさん”は、ダンス企画ではおなじみのダンサー・ARATAが担当。

唯一無二のスターとして世界のエンターテインメント史に名を残したマイケル・ジャクソン、彼の伝説のパフォーマンスと尽きることのない魅力に迫る。

今回は、マイケル・ジャクソンから大きな影響を受けたアーティストとして、世界的ダンスパフォーマンスグループ・s**t kingzのkazuki、Travis Japanの宮近海斗、STARGLOWのKANON、ICExの筒井俊旭がスタジオに集結。

第一線で活躍する彼らだからこそ見抜ける、ダンス、表現力、スター性など、マイケル・ジャクソンのすごさを語り尽くしていく。

■「シルエットとシルエットの間に彼から出ちゃっているマイケルがいるんですよ！」（Travis Japan宮近海斗）

番組では、2つの“推しポイント”を徹底深掘りしていく。

1.マイケル・ジャクソンの魅力をプロが徹底解説（スタジオでは、マイケル・ジャクソンの伝説的なライブ映像や名作MVを振り返りながら魅力を徹底解説）

2.日本人唯一の元バックダンサーが見た“マイケルの素顔”

スタジオには、“日本人唯一の元バックダンサー”ユーコ・スミダ・ジャクソンが登場。マイケル・ジャクソンを間近で見てきたユーコだからこそ知る、ステージでは見せない素顔や知られざるエピソードを特別に語る。

また、4人のアーティストたちが、それぞれの“推しマイケル”をその映像とともに紹介。ダンス、表現力、スター性など、様々な角度からそのすごさを解き明かしていく。なかでも宮近は、「シルエットとシルエットの間に彼から出ちゃっているマイケルがいるんですよ！」「彼が音を鳴らしちゃっている」と独特な表現で熱弁を振るい、その言葉にスタジオは大盛り上がり。そして、マイケル・ジャクソンの魅力を尋ねられた佐久間は「圧倒的なスター性です」と即答。

「普通だったら何、今、変な動きってなるところを、かっけえって思わせられる」「説得力えぐいっすね」と語り、マイケル・ジャクソンが放つ唯一無二のカリスマ性こそ最大の魅力だと分析した。最後には、“マイケル愛”溢れる4人のアーティストがスペシャルメドレーを披露。

果たして、トップアーティストたちを魅了し続ける“キング・オブ・ポップ”の真のすごさとは何なのか。マイケル・ジャクソンの知られざる魅力に触れた佐久間は、どんな反応を見せるのか？

■番組情報

日本テレビ『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』

06/20（土）23:30～23:55

出演：佐久間大介（Snow Man）、kazuki（s**t kingz）、宮近海斗（Travis Japan）、KANON（STARGLOW）、筒井俊旭（ICEx）

■関連リンク

『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』番組サイト

https://www.ntv.co.jp/sakuhimu/

Snow Man OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/43

https://mentrecording.jp/snowman/