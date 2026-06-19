やっぱり“ワクワクする”って大事。ユニクロ エフ・リッソのコレクションは夏コーデを格上げするアイテムばかり！

つい先日梅雨入りしたこともあり、ここ数日は蒸し暑い日が続いています。毎年このシーズンになると、個人的には「いよいよ夏が来るのだ」と心が踊ります。暑い、暑いと文句を言いつつも街行く人々も何だかエネルギッシュに見えますし、街自体も活気付きます。この“街が活気に溢れている”空気感がたまらなく好きです。

エネルギーに満ちているように見えるのは人々のテンションだけではなく、夏のファッションにもあると思います。半袖やハーフパンツなどの型もそうですし、何より色や柄もやはり寒い季節よりも鮮やかになりがち。目にも眩しい所謂ビタミンカラーやビビッドカラーなどを着用している人を目にすると、こちらまで少し元気な気持ちになりませんか？

そう考えると、ファッション的に夏は寒い季節に比べて着用するアイテム数は減るものの、アウターなどとはまた違う楽しみ方があると言えます。暗めの色が多い秋冬にはなかなか手を出そうと思わないような色・柄のアイテムを着こなせるチャンスのシーズンなのです。

そんな今からの時季、手にしたいのがUNIQLO F.RISSO（ユニクロ エフ・リッソ）のサマーコレクション。まさに“色とりどり”なアイテムが並びます。

イタリアのデザイナーであるフランチェスコ・リッソ氏とのコラボレーションにより生まれたユニクロ エフ・リッソ。“Made for Dreaming”をテーマに日常からバケーションまで幅広いシーンで活躍する、自由で遊び心溢れるコレクションとなっています。フランチェスコ・リッソ氏はプラダで約10年間デザイン経験を積んだ後、2016年から2025年までマルニのクリエイティブ・ディレクターを務め、2026年1月にGUのクリエイティブ・ディレクターに就任し、世間を賑わせました。彼の手による音楽やアート、カルチャーから着想を得た大胆かつ独創的なアイテムたちは世界中の人々を魅了してやみません。

そんな彼とコラボした今回のアイテム。気になるラインナップですがメンズは9アイテム、ウィメンズは7アイテム展開します。どれも夏のバカンスをイメージさせる明るいカラーや柄が特徴的です。発色は良いものの落ち着きもしっかりと担保されていて、大人でも楽しめるバランス感が絶妙。着るだけで洒落た雰囲気が醸し出せます。

そしてさすがはユニクロ。シャツとパンツは3990円、カットソーは2990円、ソックス390円、キャップ1990円と非常に手を出しやすい価格を実現しています。トップスもパンツも、ソックス、キャップ全部合わせても1万円を切る…信じられないレベルです。普段、柄物や色物が難しいから着られないと思っている人にこそ勧めたくなります。

そんな中、特に注目したいのがシャツ（「ブロードシャツ」と「オックスフォードオーバーサイズシャツ」）。色や柄だけではなくシルエットも良い感じにリラックス感があって、本当に着るだけで小洒落て見えるだろうなと実物を見て感心しました。ユニクロって凄い。

いずれのアイテムもどう着ようかな、どこに出かけるときに着ようかな、と実物を見たときはワクワクしました。この“ワクワク”という感覚ってとても大事。心が若返ると言うか、大げさかもしれませんが生きるのが楽しくなると言うか、そう感じられれば感じられるほど人生が豊かになると思うのです。

>> ユニクロ エフ・リッソ

＜文／手柴太一（GoodsPress Web）＞

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