「ものすごく変化があるのは当然」日本代表の“緊急事態”に25歳DFが本音「逆に抜けたからこそ…」【W杯】
日本サッカー協会は６月18日、先のオランダ戦で左膝を負傷した久保建英が、20日のチュニジア戦には帯同しないと発表した。
同日の練習後、取材に応じた25歳のDF菅原由勢はこの緊急事態について、「チームの中心だったし、チームとしてものすごく何か変化があるのは当然だと思います」と本音をこぼしつつ、こう強調した。
「逆にタケが抜けたからこそ、出た時に準備が万端というか、タケの代わりじゃなくて、自分自身が違いを見せてやろうっていう気概を持ってトレーニングしている選手しかいない。誰が入ってもそれ相応の違いを生み出せる選手しかいないと思うので、また違った攻撃のジャンルになると思います」
久保の創造性や打開力は失われたが、多士済々のメンバーが控えている。総合力で窮地を乗り切ってほしい。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
【画像】久保はKポーズ、上田は拝みパフォ、長友はお決まりの…日本代表の北中米W杯公式ポートレートまとめ！
同日の練習後、取材に応じた25歳のDF菅原由勢はこの緊急事態について、「チームの中心だったし、チームとしてものすごく何か変化があるのは当然だと思います」と本音をこぼしつつ、こう強調した。
「逆にタケが抜けたからこそ、出た時に準備が万端というか、タケの代わりじゃなくて、自分自身が違いを見せてやろうっていう気概を持ってトレーニングしている選手しかいない。誰が入ってもそれ相応の違いを生み出せる選手しかいないと思うので、また違った攻撃のジャンルになると思います」
久保の創造性や打開力は失われたが、多士済々のメンバーが控えている。総合力で窮地を乗り切ってほしい。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
【画像】久保はKポーズ、上田は拝みパフォ、長友はお決まりの…日本代表の北中米W杯公式ポートレートまとめ！