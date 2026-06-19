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3:Long Saturday
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5:Talk
6:High on you
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8:What a dramatic life!
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DVD¡¦Blu-ray¡Ê½é²óÈ×B¡¡Blu-ray/DVD¶¦ÄÌ¡Ë¡§
01.C&C STAGE -Brand Movie-
02.BLACK DENIM -Music Video-
03.BLACK DENIM -Music Video- (Band Ver.)
04.¸÷¤ÎÃæ¤Ç -Music Video-
05.Behind the scenes & Captain Interview
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2026Ç¯9·î26Æü (ÅÚ)[¥½¥¦¥ë] INSPIRE ARENA
2026Ç¯10·î7Æü (¿å)[Ê¡²¬]¥Þ¥ê¥ó¥á¥Ã¥»Ê¡²¬A´Û
2026Ç¯11·î13Æü (¶â)[ÂæËÌ] Taipei Music Center
2026Ç¯11·î14Æü (ÅÚ)[ÂæËÌ] Taipei Music Center
2026Ç¯11·î21Æü (ÅÚ)[ÀéÍÕ]¤é¤é¥¢¥ê¡¼¥ÊÅìµþ¥Ù¥¤
2026Ç¯11·î22Æü (Æü)[ÀéÍÕ]¤é¤é¥¢¥ê¡¼¥ÊÅìµþ¥Ù¥¤
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