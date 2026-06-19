リボンでキュートにおめかししたちいかわたちの“型ぬきバウム”が登場
型ぬきバウムの専門店「カタヌキヤ」は、イラストレーター・ナガノ氏の人気漫画作品「ちいかわ」の型ぬきバウムを7月6日から「カタヌキヤエキュートエディション渋谷店」にて新発売する。また、3日より「ちいかわらんど」にて先行販売。「カタヌキヤ銀座本店」・「カタヌキヤ公式通販」においても順次取り扱い予定。
【写真】かわいい…くり抜かれるちいかわ
しっとりとした食感の平焼きバウムクーヘンに、卵白をつかって白く焼き上げたパウンド生地を重ね、リボンでキュートにおめかししたちいかわ、ハチワレ、うさぎのプリントとカットをほどこした。ちいかわたちの形がくずれないように、そっとまわりの生地を外していくと、ぱかっと型ぬくことができる。
■商品詳細（価格は全て税込）
『ちいかわ かたぬきバウム リボン・ちいかわ（いちご）』594円
ほんのり甘酸っぱい香りが広がる、いちごの味わい。
『ちいかわ かたぬきバウム リボン・ハチワレ（ミルク）』594円
まろやかでコクのある、ふんわりやさしいミルクの味わい。
『ちいかわ かたぬきバウム リボン・うさぎ（メープル）』594円
コクのある甘さと豊かな香りが広がる、メープルの味わい。
『ちいかわ かたぬきバウム リボン 3個セット』1782円
3種類を各1個ずつ詰め合わせた、専用スリーブパッケージ入りの3個セット。
【写真】かわいい…くり抜かれるちいかわ
しっとりとした食感の平焼きバウムクーヘンに、卵白をつかって白く焼き上げたパウンド生地を重ね、リボンでキュートにおめかししたちいかわ、ハチワレ、うさぎのプリントとカットをほどこした。ちいかわたちの形がくずれないように、そっとまわりの生地を外していくと、ぱかっと型ぬくことができる。
『ちいかわ かたぬきバウム リボン・ちいかわ（いちご）』594円
ほんのり甘酸っぱい香りが広がる、いちごの味わい。
『ちいかわ かたぬきバウム リボン・ハチワレ（ミルク）』594円
まろやかでコクのある、ふんわりやさしいミルクの味わい。
『ちいかわ かたぬきバウム リボン・うさぎ（メープル）』594円
コクのある甘さと豊かな香りが広がる、メープルの味わい。
『ちいかわ かたぬきバウム リボン 3個セット』1782円
3種類を各1個ずつ詰め合わせた、専用スリーブパッケージ入りの3個セット。