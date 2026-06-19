脳科学者が指摘する「Ikigaiベン図」の盲点…仕事と生きがいを同一視する社会への違和感

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

脳科学者の茂木健一郎氏が自身のYouTubeチャンネルで「#生きがい とヒップホップ」と題した動画を公開した。動画では、生きがいと創造性の関係について触れ、自身の生きがいが純粋に表現されている状態を「ヒップホップ」と表現し、現代社会における真の豊かさについて持論を展開した。



茂木氏は動画の冒頭で、自分らしい表現ができた時にこそ最もクオリティの高いものが生まれると指摘。ニューヨークのストリートでマイノリティが自分らしい感じ方や考え方を表現する文化として生まれたヒップホップを引き合いに出し、自分らしい生き方や物の見方を包括した「ウェイ・オブ・ライフ（生き様）」こそがヒップホップであると語った。「ビリー・アイリッシュなんかは本当にヒップホップだなと思う」と独自の視点を交えつつ、自分らしさを表現することの大切さを訴えた。



さらに、現代は誰もがクリエイターにならなければならない時代だとした上で、市場の需要に合わせた表現について言及。「マーケットがこうだからと言って寄せた表現をすることは、経済的には成功するかもしれないがヒップホップではない」と、自身の内面を偽る危うさを指摘した。また、幼少期に出会った『赤毛のアン』の主人公であるアン・シャーリーに感化された経験に触れ、自分とぴたりと合う作品に出会うことは「ある意味では鏡」であり、自己認識を深める喜びにつながると振り返った。一方で、当時の日本で流行していたスーパーカーブームや、世間の常識で蓋をするようなツッコミ文化を持つ「お笑い」に対しては、自身にとってのヒップホップではなかったと語り、大衆の流行と自身の生きがいが必ずしも一致しないことを明かした。



動画の終盤では、海外で広く知られる「Ikigai」のベン図（好きなこと、得意なこと、需要があること、稼げることの4つの重なり）について、「あれはやりがいの図であり、生きがいとは少し違う」と語った。職業選択としては役立つものの、仕事と生きがいを無理に結びつける必要はないと強調し、「人生の経験全体を通して自分らしさがあり、生きる瞬間全部がヒップホップになるようなあり方が理想だ」と語り、動画を締めくくった。