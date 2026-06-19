サッカー北中米ワールドカップ（W杯）は17日（日本時間18日）、グループL初戦のガーナ―パナマがカナダ・トロントスタジアムで行われ、ガーナが1-0で勝利した。試合中にガーナサポーターが見せた驚きの行動が現地で話題を呼んでいる。

前半16分のことだった。スタンドにいた1人のガーナサポーターが手の平に白い粉を取り出すと、思いっきり息を吹きかけ、粉を宙に舞わせ始めた。現地放送局のカメラに抜かれると、目をぎらつかせながら、粉を吹きかけていた。

試合は0-0の拮抗した展開が続いていたが、後半アディショナルタイムに、MFイレンキーの劇的な勝ち越しゴールで、ガーナが1点をもぎ取り、貴重な勝点3を手に入れている。

米放送局「ESPN」のサッカー専門Xは、「ガーナはパナマと同点だった。ガーナのあるファンが粉末をスタジアムに吹き上げると、ガーナは最終的に勝利した」として、このサポーターの不思議な行動を取り上げると、現地でも話題を呼んでいる。

「次戦ではベビーパウダー禁止になるな」

「ジョンソン・エンド・ジョンソンのベビーパウダーだ」

「何が起きているんだ」

「全部使い切ってないといいな」

「呪術だ」

「楽しんでるだけで効果はない（笑）」

「陰謀論だ（笑）」

一見すると“怖すぎる”行動に反応が相次いでいた。



（THE ANSWER編集部）