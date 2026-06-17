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YouTubeチャンネル「中川夫婦のナカショーチャンネル」が、「【夫婦】はじめての有馬温泉旅行(1)～六甲山編～【Vlog】」を公開しました。動画では、友人ファミリーと共に訪れた有馬温泉旅行の1日目、六甲山での観光から予期せぬハプニングまでの一部始終が収められています。



一行は車で有馬温泉へ出発し、道中のレストランでピザやステーキなどを和やかに味わいます。その後、宿泊先である「エクシブ有馬離宮」へ到着しました。立派なエントランスや高級感のあるロビーを抜けると、ふかふかの絨毯が敷かれた長い廊下を子どもが元気いっぱいに駆け抜ける、微笑ましい光景が広がります。



ホテルに荷物を置き、車で六甲山へ移動して六甲ガーデンテラス周辺を散策します。展望台から見渡す市街地の見事な絶景に、思わず感嘆の声を漏らしました。さらに、展望台では厄払いの「かわらけ投げ」に挑戦します。円盤状のかわらけを受け取った夫は、遠くの景色に向かって思い切り投げ込みますが、その反動で肩を痛めてしまうというお茶目な一幕も見られました。



その後、「六甲有馬ロープウェー」の六甲山頂駅からロープウェーに乗り込み、ゆったりとした空中散歩を楽しみます。ところが終盤、ロープウェーを降りた一行は何もない山の中で降ろされてしまいます。タクシーを手配しつつも、妻が「遭難中です…」と苦笑いし、まさかのトラブルで幕を閉じる展開を迎えました。



友人家族との賑やかな旅行風景から一転、驚きのハプニングが発生した今回のエピソード。果たして無事に目的地へたどり着けるのか、次回の展開が気になる内容です。有馬・六甲エリアへのレジャーを計画する際、観光スポットの参考にしてみてはいかがでしょうか。