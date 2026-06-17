オアシズ大久保佳代子（55）が16日放送の日本テレビ系「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜午前0時9分）に出演。電車内でスリを発見したエピソードを語った。

番組のテーマは「アクティブバイスタンダー」。アクティブバイスタンダー協会共同代表の安藤真由美さんが出演し、「アクティブバイスタンダー、日本語に訳すと“行動する傍観者”ということで、ハラスメント、痴漢、いじめ、性暴力ですとか、そういった場面に居合わせた周りの方がその状況を変えるために何ができるか？ということで行動を起こす人のことを指します」と解説した。

大久保は「私、電車乗ってたときに、目の前の寝てる人のかばんからスリをやろうとしているのを見ちゃったんですよ。これこそ悪いやつじゃないですか。悪いヤツと目があって、今度こっちが絡まれたらと思うと、一応ちっちゃく『コンッ』って言いましたけど」と語った。

くりぃむしちゅー上田晋也（56）は「それ抑止力になってんのか？」とつっこんだ。

大久保は「ならないんですよ。介入というか、入るのも状況次第では怖い目にあうからっていう…」と行動に移すのが難しかったことを告白した。

安藤氏は「例えばメモ書きで記録を取っておく。電車の何両目で何時何分頃どの辺りの駅でこういうことを見かけましたとか。特に今のお話ですと犯罪ですので。事情聴取されたりしたときに被害者の方が寝てたりしてわからないって場合もありますので。代わりにメモ書きしておくということで」と語った。

上田は「そういうときの手書きのメモでも十分証拠能力にはなるんでしょうか」と聞くと、安藤氏は「なります」と答えた。