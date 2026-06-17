【ココス】夏の定番“純氷ふわふわかき氷 第2弾”、ザクザク食感の「ドバイチョコ」や毎年人気の「しろくま」などが登場
ファミリーレストラン「ココス」は、6月23日から9月中旬までの間、“純氷ふわふわかき氷 第2弾”を販売開始する。空港店舗を除く、504店舗で販売予定。
ココスの“純氷ふわふわかき氷”は、-10℃前後で48時間かけてじっくりと凍らせた透明度の高い氷を、空気を含ませながら細かく削り、ふわふわとしたくちどけに仕上げた夏の定番スイーツ。
第2弾では、フルーツがたっぷりのった毎年人気の「しろくま」をはじめ、世界中でブームとなった「ドバイチョコ」をイメージしたかき氷、別添えのシロップをかけると爽やかな色合いに変化する「ポップブルー」などをラインアップ。第1弾で登場した「いちご」「宇治金時」「マンゴー」のほか、食後にぴったりなミニサイズも引き続き販売する。
◆「しろくま」
毎年好評の、鹿児島名物“しろくま”をイメージしたかき氷。純氷ふわふわかき氷に、りんご･バナナ･キウイなどのフレッシュフルーツ、さくらんぼ･みかん･パイナップルのシロップ漬け、北海道産あずきや黒豆を華やかに飾り付けた。コク深いミルクシロップと優しい甘さのふわとろホイップがフルーツやあずき、黒豆に合うという。
◆「ドバイチョコ」
カダイフ(細麺状の生地)やナッツのザクザク食感が楽しい“ドバイチョコ”をイメージした、リッチな味わいのかき氷。ピスタチオの風味豊かなシロップをかけ、カダイフやピスタチオ、キャンディングアーモンド、ふわとろホイップをトッピングした。別添えのチョコソースをかけることで“ドバイチョコ”のようなチョコの濃厚な味わいを堪能でき、カダイフやナッツのザクザクとした食感も楽しめる。
◆「ポップブルー」
爽やかなブルーの見た目と、パッションフルーツ風味のトロピカルな味わいが夏を想起させるフレーバー。別添えのレモンシロップをかけると、ブルーから紫に色が変化する。今年はパイナップルのシロップ漬けと、さかなの形をしたグミを添えることで、夏の海のような見た目に仕上げた。別添えのパチパチキャンディーをトッピングして、ソーダのような弾ける爽快感をプラスして楽しめる。
◆継続販売中「いちご」
◆継続販売中「宇治金時」
第2弾では黒豆を追加した。
◆継続販売中「マンゴー」〈商品概要 ミニサイズ全6種(税込594円)〉
食後にぴったりなサイズもラインアップしている。
ミニ!黒みつきなこ
◆こぐま
◆ミニ!黒みつきなこ
◆ミニ!いちご
◆ミニ!宇治金時
◆ミニ!マンゴー
◆ミニ!ポップブルー
◆ミニ!黒みつきなこ
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