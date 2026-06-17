寝そべる外国人にさや香・新山が大困惑！“ニカイノ英語”で謎の遊びが爆誕＜ニカゲーム＞

二階堂高嗣（Kis-My-Ft2）、松井ケムリ（令和ロマン）、猪俣周杜（timelesz）が教育デスゲームに挑戦する『ニカゲーム』。

6月17日（水）深夜の同番組では、超実戦型の英語力が試される新ゲーム「日本の遊び外国人に伝えられるかな」が放送される。

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全国放送でトレンド入りを果たし、大きな話題を呼んだ“ニカイノ英語”。今回は二階堂と猪俣が、外国人3人にお題となる日本の伝統的な遊びを英語だけで説明する。

レクチャーを受けた外国人たちは、その説明を頼りにお題を再現。さらにその様子を見た解答者・新山（さや香）が、どんな遊びなのかを予想し当てられればゲームクリアとなる。

二階堂と猪俣の英語が正確に伝わるほど、新山の推理は有利になるが、もちろんそう簡単にはいかない。

今回も予測不能な展開に、新山は振り回されっぱなし。はたしてゲームクリアなるか？

◆ニカイノは英語で一体どんな説明を!?

お題を手にした二階堂と猪俣は、さっそく英語で説明をスタート。

拙いながらも必死に伝えようとする2人に応えるように、外国人3人も互いに相談しながら理解を試みる。

しかし、次々と説明したい猪俣は、話し合いをしている外国人たちに対して「ノースピークイングリッシュ」と“猪俣節”を炸裂。冒頭から先行き不安な展開に。

はたして、お題を正しく伝えられるのか？

その後、別室で待機していた新山に、外国人たちがレクチャーを受けた遊びを再現。

言われるがまま、ロープを握ったまま寝そべる外国人を前に「なんやコレ！」「こんな遊びあるか!?」と新山は大混乱。

はたして、この不可解な光景から正解へたどり着くことはできるのか？ 今回も予測不能な展開から目が離せない。