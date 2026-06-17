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YouTubeチャンネル「おみゃーの栃木食べ歩き」が、

「【栃木/那須塩原グルメ】肉感すごい「からあげ」＆大きな海老フライ！蕎麦まで付いた満腹定食が最高すぎた…ランチタイムにはアイスコーヒーが付いてくる【那須塩原/お食事処友喜】525」と題した動画を公開した。



動画では、出演者のおみゃーが栃木県那須塩原市にある人気飲食店「お食事処 友喜」を訪れ、ボリューム満点の定食を堪能している。



おみゃーが注文したのは、大きなエビフライと4つのからあげに、麺類と小鉢が付いた食べ応えのある「エビフライ＆からあげ定食」。

今回は冷たい蕎麦を選択して実食に臨んだ。



まずはからあげを口に運び、

「あっさりめの味付けなんだけれども、揚げ油の風味がすごく良くて、ものすごいジューシー」と絶賛。

「衣が薄く、胸肉を使用。とにかく肉の存在感が抜群」と、パサつきが一切なく肉本来の旨みをしっかりと感じられる仕上がりだと語った。

レモンを絞り、マヨネーズを絡めて味の変化を楽しみつつ、ご飯をかき込む姿も収められている。



続いて、大きなエビフライにはソースをかけて一口。

「口に入れた瞬間ブルンブルン」と、エビ特有の力強い食感に驚きの表情を見せる。

「ガツンとくる重さではなく、エビそのものの良さが際立っている」と評価し、ご飯のおかずとしてはもちろん、そのまま単体でも味わいたくなるクオリティだと分析した。



さらに、セットの冷たい蕎麦については、

「スッキリとした味わいの中に、ほんのりと甘みを感じるおつゆ」と表現し、箸で持ち上げると長さを実感する蕎麦を喉越し良くすする様子を見せた。

定食のあまりの美味しさに、ダイエット中であると語りつつも、「おかしいっすね」と笑いながらご飯のおかわりを注文する一幕もあった。



食後にはお昼のサービスであるアイスコーヒーを満喫し、「めちゃくちゃボリュームがすごくて大満足」と総括。

接客の丁寧さや専用駐車場の完備といったお店の魅力にも触れつつ、次回は一番人気の「もつ煮定食」や「チキンカツ定食」にも挑戦したいと意気込みを見せた。

腹ペコなランチタイムの選択肢として間違いのない一軒と言えそうだ。