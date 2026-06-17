潔と糸師がTEAM結成!? ピルクル×ブルーロック魅惑のコラボを大解剖
今春「たまごっち」とコラボしていた機能性表示食品「ピルクル」が、今度は８月に高橋文哉主演で実写版映画も公開される人気サッカーアニメ「ブルーロック」とコラボ。６月８日 (月) より「ピルクル×ブルーロック ピルクルで健康エゴイストになれ！パッケージ」が数量限定で販売中。
生きたまま腸に届く乳酸菌NY1301株が含まれている機能性表示食品ピルクルは、ユーザーのライフスタイルにあわせて選べるよう多彩なラインナップを展開する中、今回は「ピルクル 免疫スタイル」、「ピルクル ミラクルケア」、「ピルクル エイジングライフ」の３商品がブルーロック仕様に。それぞれに人気キャラクターが４人ずつ振り当てられオリジナルチームを編成し、特別なパッケージとなって登場している。
そこで今回は、そのチーム編成＆パッケージを検証しつつ、さらには「ピルクル 免疫スタイル」、「ピルクル ミラクルケア」、「ピルクル エイジングライフ」を飲み比べてみた。
まず、その名の通り“免疫”の機能維持をサポートする「ピルクル 免疫スタイル」は、主人公の潔 世一、そのライバル糸師 凛と馬狼 照英とともに身体能力抜群の我牙丸 吟を加えた４人が「TEAM 免疫」を結成。勝負となると周りが見えなくなるほど猛進する潔、糸師、馬狼は、ついつい健康管理がおざなりになりそうなので免疫サポートはまさに必須。一方で野生児・我牙丸はめちゃめちゃ免疫ありそうで、TEAM 免疫にうってつけの人材。このコントラストのあるチーム編成はかなり興味深く、もしも実際にチームを組んだらどんな化学反応が起こるのか見てみたいところ。
パッケージのデザインは既存のものにキャラクターが１人ずつ描かれているのだが、闘志みなぎる姿の潔、糸師、馬狼に対し、我牙丸はいまや板についたGK姿でみなぎる気配なし。ここでもまた大きなギャップを感じるが、それだけに目立つ我牙丸の特異性。この飄々とした我牙丸こそこのチームのキーマン、まさにチームの“免疫”となるキーパーソンかもしれない。
ちなみに、パッケージ天面にもキャラクターが。
そんな「ピルクル 免疫スタイル」は、見た目（色）はいかにも体に優しそうな既存のピルクルと変わらず、味も大差なし。しいて言えば若干ライトな感じだが、相変わらずの飲みやすさで、これが体に染み込み免疫のサポートをしてくれると思うと感慨深い。
一方、「ピルクル ミラクルケア」は“睡眠の質を改善し、日常生活の疲労感を軽減する”という特徴にあわせ「TEAM 睡眠」を結成。「ブルーロック」の中でもひときわよく寝ていそうな凪 誠士郎を筆頭に、寝顔がかわいらしい蜂楽 廻と千切 豹馬。もうひとりは決してかわいいとは言い難い國神 錬介が仲間入り。なぜ國神？ とも思われるかもしれないが、以前ブルーロック公式Xで行われた一問一答で凪 誠士郎が日頃の睡眠時間を「８時間半」と回答する中、國神はそれを超える「∞時間は寝たいな」と答えていただけに、國神のTEAM 睡眠入りも納得。
パッケージは既存のピルクルとは違い、黒がベースの高級感あるデザインで、そこに４人の寝顔が。ピュアな凪、指をしゃぶってかわいい蜂楽、そして“お嬢”の愛称通りまるで女子の千切の一方で男気たっぷりの國神の無防備ショットとギャップ萌えがすぎる仕上がりで、いずれのファンも悶絶すること間違いなし。
味の方は、もはや超難解な“利きピルクル”。免疫スタイルとほぼ同じだが、あえて言うなら若干甘み、深みが濃く、既存のピルクルに近い感が。それにしてもこれで睡眠の質を改善＆疲労軽減してくれると思うとまさにミラクル。ちなみにカロリー控えめでそれも嬉しいところ。
最後のひとつ、抗酸化作用を持つDDMPにより記憶力と肌の弾力を守る機能が報告されている「ピルクル エイジングライフ」は、“エイジング”ということもあってか他２チームと違って知性や落ち着き、大人の魅力を感じさせる「TEAM エイジングライフ」。大企業の御曹司にして頭脳明晰・スポーツ万能、前述の公式X一問一答では１億円あったら資産運用をするという、もはや高校生とは思えない御影 玲王をはじめ、オシャ至上主義で美意識高めの蟻生 十兵衛、思考が大人顔負け、年齢詐称疑惑さえ感じさせる烏 旅人、メガネと人間性のギャップがエモい雪宮 剣優というツウ好みの組み合わせで派手さはないが実力はある＝表だった変化はないかもしれないが効果はあるエイジングならではのラインナップに。
そして、パッケージはこれまた他２商品とは一線を画す、蟻生が喜びそうなオシャなキラキラデザイン。しかも、蟻生の背景もキラキラと輝いているが、一方で御影は至って平静、烏と雪宮は爽やかな横顔とそれぞれ異なる大人っぽいデザインに。
また、「ピルクル エイジングライフ」は他と違って白い容器に入っていて、味はエイジングとあって大人仕様なのか甘さは幾分控えめで飲みやすく、それでいて従来通り乳酸菌もたっぷり。何より言語記憶力だけでなく肌の弾力を維持してくれるので女性におすすめ。
ピルクルだけにどれも味は保証済み、後味すっきり毎日でも飲みたくなる代物で、何を飲むかは「ブルーロック」の推しで選ぶもよし、もちろん免疫か、睡眠か、エイジングか、効果にあわせて選ぶもよし。老若男女1日１本、ピルクルで健康エゴイストになってみては？
なお、ピルクル×ブルーロック特設サイトでは『もし、「ブルーロック」のキャラクター達が「ピルクル」を飲んだら』をテーマにした特別なアナザーストーリーも公開されているので、そちらもぜひご覧あれ。
生きたまま腸に届く乳酸菌NY1301株が含まれている機能性表示食品ピルクルは、ユーザーのライフスタイルにあわせて選べるよう多彩なラインナップを展開する中、今回は「ピルクル 免疫スタイル」、「ピルクル ミラクルケア」、「ピルクル エイジングライフ」の３商品がブルーロック仕様に。それぞれに人気キャラクターが４人ずつ振り当てられオリジナルチームを編成し、特別なパッケージとなって登場している。
まず、その名の通り“免疫”の機能維持をサポートする「ピルクル 免疫スタイル」は、主人公の潔 世一、そのライバル糸師 凛と馬狼 照英とともに身体能力抜群の我牙丸 吟を加えた４人が「TEAM 免疫」を結成。勝負となると周りが見えなくなるほど猛進する潔、糸師、馬狼は、ついつい健康管理がおざなりになりそうなので免疫サポートはまさに必須。一方で野生児・我牙丸はめちゃめちゃ免疫ありそうで、TEAM 免疫にうってつけの人材。このコントラストのあるチーム編成はかなり興味深く、もしも実際にチームを組んだらどんな化学反応が起こるのか見てみたいところ。
パッケージのデザインは既存のものにキャラクターが１人ずつ描かれているのだが、闘志みなぎる姿の潔、糸師、馬狼に対し、我牙丸はいまや板についたGK姿でみなぎる気配なし。ここでもまた大きなギャップを感じるが、それだけに目立つ我牙丸の特異性。この飄々とした我牙丸こそこのチームのキーマン、まさにチームの“免疫”となるキーパーソンかもしれない。
ちなみに、パッケージ天面にもキャラクターが。
そんな「ピルクル 免疫スタイル」は、見た目（色）はいかにも体に優しそうな既存のピルクルと変わらず、味も大差なし。しいて言えば若干ライトな感じだが、相変わらずの飲みやすさで、これが体に染み込み免疫のサポートをしてくれると思うと感慨深い。
一方、「ピルクル ミラクルケア」は“睡眠の質を改善し、日常生活の疲労感を軽減する”という特徴にあわせ「TEAM 睡眠」を結成。「ブルーロック」の中でもひときわよく寝ていそうな凪 誠士郎を筆頭に、寝顔がかわいらしい蜂楽 廻と千切 豹馬。もうひとりは決してかわいいとは言い難い國神 錬介が仲間入り。なぜ國神？ とも思われるかもしれないが、以前ブルーロック公式Xで行われた一問一答で凪 誠士郎が日頃の睡眠時間を「８時間半」と回答する中、國神はそれを超える「∞時間は寝たいな」と答えていただけに、國神のTEAM 睡眠入りも納得。
パッケージは既存のピルクルとは違い、黒がベースの高級感あるデザインで、そこに４人の寝顔が。ピュアな凪、指をしゃぶってかわいい蜂楽、そして“お嬢”の愛称通りまるで女子の千切の一方で男気たっぷりの國神の無防備ショットとギャップ萌えがすぎる仕上がりで、いずれのファンも悶絶すること間違いなし。
味の方は、もはや超難解な“利きピルクル”。免疫スタイルとほぼ同じだが、あえて言うなら若干甘み、深みが濃く、既存のピルクルに近い感が。それにしてもこれで睡眠の質を改善＆疲労軽減してくれると思うとまさにミラクル。ちなみにカロリー控えめでそれも嬉しいところ。
最後のひとつ、抗酸化作用を持つDDMPにより記憶力と肌の弾力を守る機能が報告されている「ピルクル エイジングライフ」は、“エイジング”ということもあってか他２チームと違って知性や落ち着き、大人の魅力を感じさせる「TEAM エイジングライフ」。大企業の御曹司にして頭脳明晰・スポーツ万能、前述の公式X一問一答では１億円あったら資産運用をするという、もはや高校生とは思えない御影 玲王をはじめ、オシャ至上主義で美意識高めの蟻生 十兵衛、思考が大人顔負け、年齢詐称疑惑さえ感じさせる烏 旅人、メガネと人間性のギャップがエモい雪宮 剣優というツウ好みの組み合わせで派手さはないが実力はある＝表だった変化はないかもしれないが効果はあるエイジングならではのラインナップに。
そして、パッケージはこれまた他２商品とは一線を画す、蟻生が喜びそうなオシャなキラキラデザイン。しかも、蟻生の背景もキラキラと輝いているが、一方で御影は至って平静、烏と雪宮は爽やかな横顔とそれぞれ異なる大人っぽいデザインに。
また、「ピルクル エイジングライフ」は他と違って白い容器に入っていて、味はエイジングとあって大人仕様なのか甘さは幾分控えめで飲みやすく、それでいて従来通り乳酸菌もたっぷり。何より言語記憶力だけでなく肌の弾力を維持してくれるので女性におすすめ。
ピルクルだけにどれも味は保証済み、後味すっきり毎日でも飲みたくなる代物で、何を飲むかは「ブルーロック」の推しで選ぶもよし、もちろん免疫か、睡眠か、エイジングか、効果にあわせて選ぶもよし。老若男女1日１本、ピルクルで健康エゴイストになってみては？
なお、ピルクル×ブルーロック特設サイトでは『もし、「ブルーロック」のキャラクター達が「ピルクル」を飲んだら』をテーマにした特別なアナザーストーリーも公開されているので、そちらもぜひご覧あれ。