6月15日の参議院予算委員会。

【写真】5年前のツイートにまで飛び火！古賀議員による教え子への発言

立憲民主党の古賀千景議員は、防衛省が作成した子供向けの冊子『まるわかり！日本の防衛〜はじめての防衛白書』について質問した。

古賀千景議員の問題となった発言

「古賀氏は大学卒業後、約30年にわたって小中学校に勤務してきた人物。2020年には日教組の特別中央執行委員も務めています。

自身の経験から、古賀氏は“私も教えた子がいっぱい自衛隊にいるんです。いっぱい苦しんでますよ”と発言。自衛隊に入隊した子どもたちが何かに苦しんでいると訴えたわけですが、問題はこの後の発言です」（地方紙政治部記者）

古賀氏は、

「分かってほしいのは、自衛隊に行く子供たちって、経済的に厳しい子どもたちが行くんですよ。豊かな子どもたちは、自衛隊とかなりませんよ」

と断言。あまりの偏見に場がざわつくと、「失礼しました。訂正します」と述べている。

小泉進次郎防衛大臣は古賀氏の言葉に「事実誤認」だと反論。そして古賀氏が言う“近隣諸国の国々の子どもたちへの配慮”の前に、まずは自衛官の子どもたちへの配慮や理解を広げることが最優先だと厳しい口調で古賀氏の発言を指摘した。

古賀氏は小泉大臣の答弁を受け「私の発言が申し訳なかったです。それは撤回させていただきます。申し訳ありませんでした」と謝罪したが――。

古賀氏の発言に波紋広がる

歌手・俳優の世良公則はこの古賀氏の発言に、《著しく偏った問題発言》とXで反応。自民党の長尾たかし元衆議院議員も《これは許しがたい。最悪の質疑です》《最後、発言を撤回し詫びている風ではあるものの、発言の抑揚や態度に、その姿勢が微塵のかけらも感じられない点において、全く看過できない》と怒りをあらわにするなど、波紋が広がっている。

ネット上でも

《腹が立って仕方ない。自衛隊どころか国の将来を背負う子どもたちも馬鹿にしやがって》

《議員辞職レベルの発言だろこれ》

《自衛隊に対する感謝の気持ちが微塵も感じられないひどい差別発言。絶対に許せない》

《これが教師って……今までそういう目で生徒さんや親御さんを見てらしたんですね》

《本音が出たんですね。こんな差別主義者の議員はいりません》

と批判が続出する中、炎上は古賀氏が2021年にXに投稿した内容にまで飛び火。

18歳の教え子が事務所に連絡をくれたそうで、《連絡を取ると今、自衛隊で働いていました。以前からブルーインパレスが大好きで、よく基地へ見に行っていました。夢、叶えたね》と綴っているが、これにも《裏では貧乏人がとか思ってたんだ》《貧乏人の夢が叶ったって、上から目線なわけね》といったコメントが殺到している。

「あまりの炎上ぶりに古賀氏は15日午後、Xを更新。《私の問題意識は、当該冊子の内容や、その内容を公費によって広く配布することの妥当性について問うものでした》と説明し、その上で“配慮を欠いた不適切な発言”について謝罪しました。しかしそのポストにも批判コメントが大量についていて、もはやXでの謝罪だけでは済まされない事態になっています」（前出・地方紙政治部記者）

立憲民主党はこの事態をどう収めるつもりなのか――。