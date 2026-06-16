この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

思春期の子育てアドバイザーが解説。ADHDの子の成績アップには「親が教えない」が正解だった

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

思春期の子育てアドバイザーの道山ケイが、YouTubeチャンネル「思春期の子育てCh【元中学校教師道山ケイ】」にて、「【相談事例】ADHDの中2が「勉強で毎回ケンカになる」本当の原因」を公開した。動画では、ADHDの特性を持つ子どもへの勉強の教え方について、親が抱える切実な悩みに具体的な解決策を提示している。



中2の男子を持つ親からの「勉強を教えると喧嘩になり、限界を感じている」という相談に対し、道山はまず、現在通っている塾から「子どもに合った塾へ変更する」ことを推奨。ADHDの知識がない指導者では「サボっているからだ」と誤解しがちであり、専門的な知識を持つ塾や家庭教師に頼るべきだと語る。



また、親が教えるのが限界に達している場合は「親が教えない方がいい」と断言する。成績を上げるために親がイライラしてしまっては、最も重要な親子関係が崩れ、かえって問題行動を引き起こす原因になると警告した。



さらに、発達障害の子への具体的な対応法を解説している。癇癪を起こしたときは「相手にしない」ことが重要であり、親が構うと「癇癪を起こせば言うことを聞いてくれる」と誤学習してしまうという。そのため、一旦距離を置き、落ち着いてから話し合う姿勢が求められる。くわえて、集中力が続かないという特性には、短時間の学習を繰り返す形を取り入れ、興味が移れば教科も柔軟に変更するようアドバイスした。



無理に長時間の学習を強いると、かえって勉強嫌いを招くと注意を促す道山。子どもの特性を正しく理解し、良好な親子関係を維持することこそが、子どもの自立と成長を促す基盤となることを学べる内容となっている。