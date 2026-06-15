タレントで元セクシー女優の明日花キララが、6月15日に自身のXを更新。福岡で開催された格闘技イベント「BreakingDown20」に出席したことを報告した。だが、同大会で披露した明日花の近影に、Xでは衝撃を受ける声が続出している。

《たった1分、数分の試合 その瞬間のために何ヶ月も努力してきて、人生を懸けて挑んでいる姿にいつも胸を打たれます》

15日、自身のXでこうつづった明日花。白い光沢のあるドレスを身にまとい、髪をアップにしたスタイルで登場し、ヘッドセットを着けて解説席に座る姿が公開された。

いっぽう、Xでは、明日花が解説席に座っている際の横顔が拡散された。照明の加減か、目元の影や皮膚の肉付きが強調され、《別人になってる、、、》などと驚く声が噴出した。

明日花は、2022年に『ホンマでっか！？TV』（フジテレビ系）に出演した際、「だいたい整形しています！」と宣言。5年ほど前から整形をしており、目や鼻、口に加え、小顔効果のある糸リフトも定期的におこなっているという。常に変化し続けているため、少し目を離すと印象が変わっていくようだ。

「美容整形は医療行為である以上、リスクもつきものです。2026年1月には、TikTokの生配信で『歯が折れちゃいました』とまさかの告白をしています。

2025年末、全身麻酔をして美容整形を受けたそうですが、『全身麻酔から戻るとき、めちゃくちゃパニックになってたらしくて。死ぬと思ったらしい』と当時の状況を説明。『死んじゃいけない』という思いから口に入れていたチューブを強く噛み締め、歯が折れてしまったそうです」（芸能担当記者）

ストイックに美を追求する姿は、多くの女性の憧れを集めているが、何事も注意が必要だろう。