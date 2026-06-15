双子出産の中川翔子「ふたりでシンクロポーズ」双子コーデの息子たち公開「可愛すぎるドラえもんたち」「どんな服も似合う」の声
【モデルプレス＝2026/06/15】歌手でタレントの中川翔子が6月14日、自身のInstagramを更新。息子たちのお揃いの服の写真を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】双子出産の41歳タレント、お揃いドラえもんコーデでシンクロポーズの双子息子
中川は「ドラえもんふたご ふたりでシンクロポーズ」とつづり、写真を投稿。お揃いのドラえもんの服を着た双子が、中川に抱かれ、つま先を片手で掴んでいるポーズを公開した。
「おしり可愛すぎ！」との言葉の通り、お尻にはドラえもんのお尻と同じく赤いスイッチが。また「大変だけど本当ふたご可愛い、ふたごで良かった！」と記している。
この投稿には「シンクロポーズに癒される」「日々の成長が楽しみ」「可愛すぎるドラえもんたち」「どんな服も似合う双子ちゃんたちですね」「抱っこが大変そうだけど幸せが感じられますね」などとコメントが寄せられている。
中川は、2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、9月30日に双子男児を帝王切開で出産した。（modelpress編集部）
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【写真】双子出産の41歳タレント、お揃いドラえもんコーデでシンクロポーズの双子息子
◆中川翔子、双子のシンクロポーズを公開
中川は「ドラえもんふたご ふたりでシンクロポーズ」とつづり、写真を投稿。お揃いのドラえもんの服を着た双子が、中川に抱かれ、つま先を片手で掴んでいるポーズを公開した。
◆中川翔子の投稿に反響
この投稿には「シンクロポーズに癒される」「日々の成長が楽しみ」「可愛すぎるドラえもんたち」「どんな服も似合う双子ちゃんたちですね」「抱っこが大変そうだけど幸せが感じられますね」などとコメントが寄せられている。
中川は、2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、9月30日に双子男児を帝王切開で出産した。（modelpress編集部）
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