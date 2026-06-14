◇第67回宝塚記念 芝2200メートル（2026年6月14日 阪神競馬場）

G1馬5頭が名を連ね、ドリームレースにふさわしいメンバーが覇を競った「宝塚記念」はメイショウタバルが制した。昨年に続く連覇で、史上3頭目の快挙。鞍上の武豊は先週の安田記念に続くG1連勝。宝塚記念歴代最多更新となる6勝目。

横殴りの雨がレース直前に降り、馬場状態が「良」から「重」に変わった。急きょ、宝塚記念オリジナルの生ファンファーレがなくなる状況下でも、関係なかった。

メイショウタバルは父ゴールドシップ、母メイショウツバクロ（母の父フレンチデピュティ）の血統。

騎乗した武豊はJRA・G1通算86勝目、石橋守師は同2勝目を挙げた。

▼武豊 うれしいです。ほんとうにうれしい。嫌な気持ちではなかった。天国から松本会長が降らせてくれたのかなと思った。2番手で我慢していいリズムで走ってくれた。僕が乗った中でも今日は1番強さを感じた。良い仕上げをしてくれた。胸を張ってフランスに行けると思う。（2週連続G1制覇に）ようやくピークが来たみたい（笑い）。

▼宝塚記念 1960年に創設。ファン投票50位以内のうち出馬投票を行った上位10頭に優先出走権が与えられる。上半期を締めくくるグランプリレース。シンザン、ハイセイコー、トウショウボーイらが勝っている。