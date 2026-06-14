「カーリング・日本選手権」（１４日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）

前回大会と同カードで、男子決勝が行われた。ロコ・ソラーレは５−６で、３月の世界選手権代表のＳＣ軽井沢クに敗れた。

第２エンドこそ２点を奪って先制したが、その後はチームでアイス読みに苦戦した。思い描いた戦術を展開できず、有利な後攻でも１点しか得点できない。スキップ前田拓海のショットも決まり切らなかった。最終エンドは最終投まで粘るも、最後は石をはじき出されて終戦した。

本橋麻里コーチは、「めっちゃ悔しくて涙も出ない」と吹っ切れたように笑いながらも敗戦を受け入れた。「結果は負けてしまったけど課題が分かる良い決勝だった。アイスリーディングはもっとできるし、スタッフとコーチもまだまだできることがある」と前を向いた。

正式名称はロコ・ドラーゴだが、今大会はロコ・ソラーレの名で出場している。チームとしては、４年後の五輪出場が目標。本橋コーチは「４年後を考えると今年の１年はなにがなんでも決勝を戦いたかった。まだチームは完成形ではない」と伸びしろを分析しつつ、最後には「出直してきます！」と力強く言って、会場を後にした。