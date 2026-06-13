俳優の藤原竜也が主演を務める映画『カイジ 人生リベンジゲーム』が2027年1月29日に公開されることが発表された。2020年公開の『カイジ ファイナルゲーム』以来、7年ぶりとなるシリーズ4作目だ。

【写真】「老いはどこにおいてきた？」と話題の藤原竜也

藤原竜也の衰えなさに驚きの声

人気漫画『カイジ』を原作とする実写映画シリーズは、これまで3作品が公開。新作では、原作でも人気の高いキャラクターの兵藤和也が登場し、カイジと帝愛グループの新たな死闘が描かれるという。

待望の新作発表に、SNSでは歓喜の声が続出。

さらに、公開されたティザービジュアルを見たファンからは、藤原の“変わらなさ”に驚く声も上がっている。

《藤原竜也、全然変わってない》

《老いはどこへ置いてきたんだ》

《7年ぶりなのに違和感ゼロ》

7年ぶりのシリーズ再始動にもかかわらず、カイジそのもののような姿に注目が集まっている。

一方で、SNSで目立っているのは別の反応だ。

《前作で終わりだと思ってた》

《ファイナルゲームとは何だったのか》

2020年公開作のタイトルは『カイジ ファイナルゲーム』。そのため、続編発表に「完結じゃなかったの?」とツッコミが相次いでいるのだ。

『カイジ』ブランドの強さ

さらに、

《完全オリジナルで違和感すごかった》

《今度こそ原作寄りでやってほしい》

《ゲームの内容も薄くて脚本・演出がイマイチ》

と、前作を“シリーズ最低作”と厳しく評価する声も見られ、新作の出来を不安視するファンも少なくない。

それでも、期待の声も根強いと映画ライターは指摘する。

「『ファイナルじゃなかったのか』というツッコミは避けられませんが、それでも話題になる時点で『カイジ』ブランドの強さを感じます。前作はオリジナル展開への不満も少なくありませんでしたが、今回は原作ファン人気の高い兵藤和也が登場することで期待する声も多い。

何より、7年ぶりにもかかわらず藤原竜也さんのビジュアルにほとんど違和感がないことが、作品への期待感を後押ししています。文句を言いながらも結局観てしまう――そんなファンが多いシリーズと言えるでしょう」

「ファイナルじゃなかったのか」という総ツッコミを浴びながらも、多くのファンが公開を待ち望んでいるようだ。