ポケモンと一緒に楽しくスイーツ作り！ 夏休みの食育体験
日本およびアジア、東南アジアに料理教室を展開する株式会社ABCクッキングスタジオは、2026年7月1日（水）〜8月31日（月）の期間で、全国のABCクッキングスタジオにて、キッズ1dayレッスン「みんなでつくろう♪ポケモンカスタードプリンマフィン」を開講する。2026年6月1日（月）から予約を開始している。
■「自分で作って家族にふるまう」食育体験
ABCでは毎年夏休みの時期に、満4歳〜小学6年生のお子さまを対象として、1回完結型のポケモンのキッズ1dayレッスンを行い、多くのお子さまにスイーツ作りの楽しさと、自分で作る喜びや達成感をお伝えしている。
今年のメニューは、みんな大好き「カスタードプリンマフィン」。キャラメルを入れて焼き上げたプリン風味のマフィンは、スイーツ作りがはじめてのお子さまもおいしく簡単に作れるように、先生がやさしくサポートする。マフィンは4個すべて持ち帰ることができるので、ご家族と一緒に味わいながら、手作りの楽しさを分かち合える。今年もキッズ1dayレッスンを通して、1人でも多くのお子さまに、五感を使った調理体験をしていただき、「食」に関心を持つきっかけづくりをしていきたいと考えている。
■ポケモンデザインのレッスンアイテムで楽しもう！
キャプテンピカチュウとメタモンのエプロン、キャプテンピカチュウのサンバイザーをつけてマフィン作りを楽しむ。カスタードプリン風味の生地を、キャプテンピカチュウとメタモンのオリジナルカップに入れて焼き上げ、最後にモンスターボールがデザインされたピックを飾って出来上がり。焼き時間中は、ポケモンのぬりえで遊び、マフィンはオリジナルバッグに入れて持ち帰る。ワクワクするデザインのアイテムが子どもたちのチャレンジする気持ちを後押しする。
ポケモンデザインのレッスンアイテムはすべて持ち帰り可能
■レッスン後はポケモンのパネルと記念撮影
レッスンの締めくくりには、ポケモンのパネルとの撮影ができる。スタンディパネルの中央に立つと、まるでポケモンたちに囲まれているような特別な一枚に。
自分でつくったマフィンとともに、頑張った達成感や嬉しい気持ちをそのまま写真に残せる。夏休みの思い出として、ご家族でも楽しめるひとときをお届けする。
■キッズ1dayレッスン開催概要
メニュー名：みんなでつくろう♪ポケモンカスタードプリンマフィン
開催期間：2026年7月1日（水）〜2026年8月31日（月）
※2026年6月1日（月）より予約開始
開催場所：全国のABCクッキングスタジオ、提携先スタジオ
対象：満4歳〜小学6年生までのお子さま
※保護者の方はご参加いただけない。
参加費：3,850円（材料費・税込）
レッスン時間：90分
持ち物：ハンドタオル
お持ち帰り：6.5cm角4個
予約方法：WEBより受付
予約サイト：https://www.abc-cooking.co.jp/campaign/2026_pokemon/
■おうちで手軽に楽しめる手作りキットを販売
ABCクッキングスタジオがプロデュースするオンラインストア「ABC Cooking MARKET」では、レシピに合わせた計量済みの材料と、ピック、マフィンカップがセットになった、手作りキットを販売している。ご自宅で家族と一緒に楽しみたい方、また、スタジオで受けたレッスンの復習としてもご利用いただける。
ポケモンカスタードプリンマフィン手作りキットの内容
＜手作りキットの概要＞
商品名：みんなでつくろう♪ポケモンカスタードプリンマフィン〈手作りキット〉
販売開始日：2026年7月1日（水）
出来上がり個数：6.5cm角4個
価格：１,600円（税込）
購入サイト：https://market.abc-cooking.jp/products/521207
※なくなり次第、販売終了。
※サンバイザー・エプロン・ぬりえ・バッグは付属していない。
© Nintendo・Creatures・GAME FREAK・TV Tokyo・ShoPro・JR Kikaku ©Pokémon
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■ポケモンデザインのレッスンアイテムで楽しもう！
キャプテンピカチュウとメタモンのエプロン、キャプテンピカチュウのサンバイザーをつけてマフィン作りを楽しむ。カスタードプリン風味の生地を、キャプテンピカチュウとメタモンのオリジナルカップに入れて焼き上げ、最後にモンスターボールがデザインされたピックを飾って出来上がり。焼き時間中は、ポケモンのぬりえで遊び、マフィンはオリジナルバッグに入れて持ち帰る。ワクワクするデザインのアイテムが子どもたちのチャレンジする気持ちを後押しする。
ポケモンデザインのレッスンアイテムはすべて持ち帰り可能
■レッスン後はポケモンのパネルと記念撮影
レッスンの締めくくりには、ポケモンのパネルとの撮影ができる。スタンディパネルの中央に立つと、まるでポケモンたちに囲まれているような特別な一枚に。
自分でつくったマフィンとともに、頑張った達成感や嬉しい気持ちをそのまま写真に残せる。夏休みの思い出として、ご家族でも楽しめるひとときをお届けする。
■キッズ1dayレッスン開催概要
メニュー名：みんなでつくろう♪ポケモンカスタードプリンマフィン
開催期間：2026年7月1日（水）〜2026年8月31日（月）
※2026年6月1日（月）より予約開始
開催場所：全国のABCクッキングスタジオ、提携先スタジオ
対象：満4歳〜小学6年生までのお子さま
※保護者の方はご参加いただけない。
参加費：3,850円（材料費・税込）
レッスン時間：90分
持ち物：ハンドタオル
お持ち帰り：6.5cm角4個
予約方法：WEBより受付
予約サイト：https://www.abc-cooking.co.jp/campaign/2026_pokemon/
■おうちで手軽に楽しめる手作りキットを販売
ABCクッキングスタジオがプロデュースするオンラインストア「ABC Cooking MARKET」では、レシピに合わせた計量済みの材料と、ピック、マフィンカップがセットになった、手作りキットを販売している。ご自宅で家族と一緒に楽しみたい方、また、スタジオで受けたレッスンの復習としてもご利用いただける。
ポケモンカスタードプリンマフィン手作りキットの内容
＜手作りキットの概要＞
商品名：みんなでつくろう♪ポケモンカスタードプリンマフィン〈手作りキット〉
販売開始日：2026年7月1日（水）
出来上がり個数：6.5cm角4個
価格：１,600円（税込）
購入サイト：https://market.abc-cooking.jp/products/521207
※なくなり次第、販売終了。
※サンバイザー・エプロン・ぬりえ・バッグは付属していない。
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