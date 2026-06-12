スミスに代わってロビンソンが昇格

【MLB】パイレーツ ー ドジャース（日本時間12日・ピッツバーグ）

敗戦翌日に重たい報せが飛び込んだ。ドジャースは11日（日本時間12日）、ウィル・スミス捕手を首の炎症により10日間の負傷者リスト（IL）に入れたことを発表した。IL入りは既定路線とはいえ、日米ファンから落胆の声が相次いでいる。

スミスのILは8日（同9日）に遡って適用される。6日（同7日）から首の違和感を訴えて4戦連続で欠場し、10日（同11日）の試合後にロバーツ監督がIL入りを明言。「ウィルやトレーナーと話し合った結果、（出場させて）状態を逆戻りさせたくないという気持ちが強い」としていた。

ドジャース不動の正捕手として君臨していたスミスは、今季52試合出場で打率.249、6本塁打、23打点、出塁率.338、OPS.720をマークしていた。守備でも投手陣を牽引し、「ABSチャレンジ」の名手としても知られる。

大谷翔平投手とも好相性を発揮し、今季は10試合でバッテリーを組んで防御率0.74と好投を引き出していた。大谷は前日10日（同11日）は今季初めてダルトン・ラッシング捕手とコンビを組むも、今季最多4失点（自責3）を喫し、自身は12号を放つもチームは惜敗していた。

日本時間未明に飛び込んだ発表に日米ファンも失意を隠せない。「NOOOOOOOOOOOO」「最悪だ」「あー（涙） 今年も故障者が続々と…」「回復するまでラッシング頑張れ」「ベン・ロートベットはどこだ？」「助けて！ ロートベット」「早く良くなってウィル」と反響が寄せられた。ドジャースはスミスに代わり、チャッキー・ロビンソン捕手を昇格させている。（Full-Count編集部）