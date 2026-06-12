緊張が高まっています。アメリカ軍がイランに追加の攻撃を行った一方、イラン側もホルムズ海峡を封鎖するなど戦闘終結の行方が不透明となるなか、トランプ大統領は11日、SNSに「今夜、極めて激しい攻撃を行う」と投稿しました。

■トランプ氏「合意まであと一歩のところまできていた」

トランプ大統領は10日「我々は彼らを非常に激しく攻撃するつもり」と発言。11日、自身のSNSにも「今夜、イランに対し極めて激しい攻撃を行う。そう遠くない将来、我々はベネズエラと同様に、イランの石油・ガス市場を完全に掌握することになるだろう」と投稿しました。

10日、アメリカ中央軍が映像を公開。イランの防衛施設や通信システムなどを標的に、攻撃を行ったと発表していました。

2か月間、停戦が続いていたはずのアメリカとイランで、一気に緊張感が高まっています。

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トランプ大統領

「彼らは我々のヘリコプターに向けて攻撃した。我々は合意まであと一歩のところまできていた。だが彼らは引き延ばしている」

トランプ大統領は、ホルムズ海峡で警戒していたアメリカ軍のヘリコプターが8日、イラン軍に撃墜された報復だと説明。

アメリカ中央軍のSNSには“自衛攻撃”というワードが繰り返され、あくまで“報復”の攻撃で、全面的な戦闘再開ではないとの姿勢です。

しかし、イラン側もこれに報復しました。

イランの革命防衛隊は、バーレーンにいるアメリカの第5艦隊のほか、クウェートとヨルダンの空軍基地も攻撃したとしています。

イランの国営メディアは11日、イラン外務省が「アメリカによる違法かつ犯罪的な攻撃は、4月の停戦合意を事実上無意味にした」と述べたと報道。

イラン軍最高司令部は、ホルムズ海峡の封鎖を発表し、海峡を渡るいかなる船舶も攻撃すると警告しました。

真っ向から対立するアメリカとイラン。緊張が高まるなか、CNNは、外交筋の話として、報復攻撃の応酬があっても、両国の議論は継続されていると報じました。