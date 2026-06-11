ローソン『呪術廻戦』キャンペーン開催！ アニメ5周年を記念したグッズやノベルティを展開
「ローソン」は、6月16日（火）から、テレビアニメ『呪術廻戦』5周年を記念したタイアップキャンペーンを、全国の店舗で開催する。
【写真】コンプしたい！ お菓子の購入でもらえる「A5アートシート」
■オリジナル描き下ろしイラストを使用
今回開催されるのは、オリジナル描き下ろしイラストを使い、数量限定のノベルティの配布や、オリジナルグッズの販売などが行われるコラボキャンペーン。
期間中は、対象のお菓子を3点購入すると先着＆数量限定の「A5アートシート」をその場で1枚プレゼント。ブルーのミルクスタンドに集いほっと一息している日常を描いた全6種類が用意され、1人1店舗の買い物につき各種1枚、計6枚までもらえる。
また、クリアカードが付属した「アニメ『呪術廻戦』5周年 オリジナルミルクレモンゼリー」が販売されるほか、描き下ろしイラストをデザインした「アクリルスタンド」や「缶バッジ」、「スライドミラーキーホルダー」も展開される。
さらに、「＠Loppi」と「HMV」限定のグッズが登場。受付期間は6月16日（火）10時00分〜7月21日（火）23時30分で、「みるくぱすてるぬい」や「アクリルデコフレーム」、「ブランケット」、「レザーコースター」などが購入できる。
【写真】コンプしたい！ お菓子の購入でもらえる「A5アートシート」
■オリジナル描き下ろしイラストを使用
今回開催されるのは、オリジナル描き下ろしイラストを使い、数量限定のノベルティの配布や、オリジナルグッズの販売などが行われるコラボキャンペーン。
期間中は、対象のお菓子を3点購入すると先着＆数量限定の「A5アートシート」をその場で1枚プレゼント。ブルーのミルクスタンドに集いほっと一息している日常を描いた全6種類が用意され、1人1店舗の買い物につき各種1枚、計6枚までもらえる。
さらに、「＠Loppi」と「HMV」限定のグッズが登場。受付期間は6月16日（火）10時00分〜7月21日（火）23時30分で、「みるくぱすてるぬい」や「アクリルデコフレーム」、「ブランケット」、「レザーコースター」などが購入できる。