日本テレビの水卜麻美アナウンサーが、相変わらずの激務をこなしている。水卜アナは、平日朝の情報番組「ZIP!」で総合司会を担当しながら、人気番組の「有吉ゼミ」も担当。4月12日にはトークライブを開催し、さらに8月29～30日に放送する「24時間テレビ49」でウッチャンナンチャンの内村光良、フリーアナウンサーの羽鳥慎一と総合司会を担当することも決定した。

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上記の番組以外にも特番などへの出演があり、日本テレビを代表するアナウンサーとして大活躍を続けている。そんな水卜アナには、他局の関係者から「いつまでエースを続けるのだろう？」と冷ややかな声も出ているとか。

「水卜アナは今年39歳で、日テレでは管理職のポジションにいます。本来であれば、後輩の育成に力を入れる立場です。なのに、どの女子アナよりも目立っているため、他局のテレビ関係者からは、水卜アナの人気がありすぎて日テレは後輩が育っていないという声も出ています。日テレは他局に比べると若手の女子アナに勢いがなく、水卜アナの人気も何歳まで続くかわからないので、10年後には悲惨な状況になると言われています」（民放関係者）

そんな水卜アナだが、国民的な知名度と人気を誇っていることで、常に芸能事務所から独立の誘いがあるそうだ。中には、独立して夫である俳優の中村倫也と一緒にCMへ出演すれば、最低でも1億円以上の契約ができると具体的な提案をする事務所もあるとか。

もし独立すれば、いきなりばく大なギャラを稼げることになりそうだが、水卜アナは日本テレビから離れるつもりが全くないという情報だ。

「水卜アナは、手当てなどを含めると2500万円～3000万円ほどの年収があるとされています。女子アナの中でダントツトップの数字です。独立すれば数億円稼げるかもしれませんが、現状に満足しているのでフリーになる選択肢は全くないそうです。それに、夫の中村さんは相変わらず好感度が高く人気で、CM出演もあり水卜アナ以上に稼いでいます。エースと言われた岩田絵里奈アナが独立したことで、水卜アナが辞められる状況ではなくなりました。日テレ幹部は、最低でもあと10年は水卜アナに第一線で活躍して欲しいと考えているようです」（民放関係者）

日本テレビでは、まだまだ水卜アナの一強時代が長く続きそうだ。