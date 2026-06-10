三重県亀山市の新名神高速道路で３月、大型トラックを運転中に多重事故を起こし、６人を死亡させたとして自動車運転死傷行為処罰法違反（過失運転致死）に問われた元トラック運転手（５４）（広島県安芸高田市）の初公判が１０日、津地裁（出口博章裁判官）であった。

元運転手は起訴事実を認めた。

起訴状などでは、元運転手は３月２０日午前２時２０分頃、スマートフォンの画面を見ながら大型トラックを運転し、工事の渋滞で停車中の乗用車の列に追突して計６人を死亡させたとしている。

検察側は冒頭陳述で、元運転手がダッシュボードのホルダーに固定したスマホで動画共有アプリ「ティックトック」の料理動画のスクリーンショットを撮ったがうまくいかず、撮り直す操作をして１３秒にわたり時速約８２キロで前方を見ずに運転していたと主張。日常的にＳＮＳのショート動画などを見て脇見運転を繰り返していたと述べた。事故現場の約１・１キロ手前からスマホの操作をしていたという。

事故では、衝突された乗用車に乗っていた静岡県袋井市の会社員松本幸司さん（４５）、妻の恵梨子さん（４２）、長女で小学５年の莉桜（りお）さん（１１）、長男で小学２年の壮真君（８）、次女で保育園児の彩那ちゃん（５）の５人家族と、松本さんの１台前に止まっていた埼玉県草加市の団体職員高峰啓三さん（５６）が亡くなった。

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公判では、検察側が「孫とは、駐車場で『バイバイ』と言ったのが最後のやりとりになった。こんな目に遭うのが悔しい」と恵梨子さんの母親の供述調書を読み上げた。

松本さんの遺族は「運転中の携帯使用に関する厳罰化等の法改正も含めた検討をしてほしい。社会が何も変わらなければ、６人の命が無駄になりかねません」とのコメントを出した。高峰さんの遺族は「私たちにとって、とても大切なかけがえのない夫であり、父でした。無責任な運転によって大切な夫、父を亡くしたことは本当に悔しく、怒り、憤りしか感じません」とのコメントを出した。

次回の公判は８月３１日に行われる。