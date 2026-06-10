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AI大学【AI&ChatGPT最新情報】が、「【AIモデルの頂点更新】Claude Fable(フェイブル) 5とは何か？｜Mythos(ミュトス)級モデルの性能・使い方・活用事例まで全部解説！」と題した動画を公開した。Anthropicが2026年6月10日にリリースした最新のAIモデル「Claude Fable 5」について、その性能や使い方、具体的な活用事例を解説している。



動画ではまず、「Claude Fable 5」の概要に触れている。これまで一般提供が見送られていた最上位の「Mythosクラス」に属する高性能モデルであり、悪用防止のセーフガードを施した上で一般ユーザー向けに開放されたものだ。多数のAIベンチマークで他社の最新モデルである「GPT-5.5」や「Gemini 3.1 Pro」を上回るスコアを記録しており、コーディングやAIエージェント、コンピューター操作などで優れた性能を発揮するという。また、安全対策として、サイバーセキュリティや生物学など危険を伴う可能性のあるリクエストを検知した場合、自動的に下位モデルの「Claude Opus 4.8」が応答を処理する仕組みが導入されている。



使い方については、公式AIチャット「Claude」やAIエージェント「Claude Code」のほか、各種APIでも利用可能だと説明。ただし、Claudeチャットでの利用は有料プランのユーザーに限定されており、6月23日以降は別途クレジットを購入して利用する形式になるという。さらに、驚異的な能力を示す活用事例として、画面のスクリーンショットを見るだけでゲーム『ポケットモンスター ファイアレッド』をクリアした事例や、物理法則に基づいて太陽系のシミュレーターを作成し、日食を予測した事例が紹介された。



最後に動画では、ライバルであるOpenAIも間もなく新たなAIモデルをリリースする噂があることに触れ、「この新しいモデルがどれだけClaude Fable 5に近づけるのか、もしくは超えてくるのか非常に楽しみです」と今後のAI競争への期待を語った。AIツールの進化に興味がある人は、実際に自分の手で試してみるのが良さそうだ。