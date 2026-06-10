開催：2026.6.10

会場：オラクル・パーク

結果：[ジャイアンツ] 3 - 6 [ナショナルズ]

MLBの試合が10日に行われ、オラクル・パークでジャイアンツとナショナルズが対戦した。

ジャイアンツの先発投手はエイドリアン・ハウザー、対するナショナルズの先発投手はアンドルー・アルバレスで試合は開始した。

1回表、2番 ルイス・ガルシア 4球目を打ってライトスタンドへのツーランホームランでナショナルズ得点 SF 0-2 WSH

5回表、1番 ジェームズ・ウッド 3球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでナショナルズ得点 SF 0-3 WSH

5回裏、5番 李政厚 6球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでジャイアンツ得点 SF 2-3 WSH

7回表、ピッチャー エリック・ミラーがワイルドピッチでナショナルズ得点 SF 2-4 WSH、5番 デーレン・リレ カウント3-2から押し出しの四球でナショナルズ得点 SF 2-5 WSH

9回表、5番 デーレン・リレ 初球を打ってセンターへのタイムリースリーベースヒットでナショナルズ得点 SF 2-6 WSH

9回裏、6番 ブライス・エルドリッジ 4球目を打ってセンターへのホームランでジャイアンツ得点 SF 3-6 WSH

試合は3対6でナショナルズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はナショナルズのブラッド・ロードで、ここまで4勝0敗1S。負け投手はジャイアンツのエイドリアン・ハウザーで、ここまで2勝6敗0S。

ここまでジャイアンツは27勝41敗で16.5ゲーム差の（ナ・リーグ）西地区4位。一方ナショナルズは35勝33敗で10.5ゲーム差の（ナ・リーグ）東地区3位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-10 14:36:44 更新