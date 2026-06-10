「秋場悠里」名義でアニメ「ライブレボルト」野田ここみ役や「温泉むすめ」蔵王巴役などで知られる声優の秋場ゆりが10日までにXを更新。当面の間、活動を休止すると報告した。

秋場は19日から東京・新宿シアターモリエールで上演されるフェアリーテイルリーディングライブ「リーディング＆ダンス公演〜ダーティー・クラウズ’26〜」に出演予定だったが、「この度、度重なる心身の不調によりダーティー・クラウズ26を降板させていただくこととなりました」と報告。「楽しみにしてくださっていた皆さん、チームBLACKの皆さん、そしてシングルキャストとして出演してくださる天希かのんさんにご迷惑とご心配をお掛けしてしまい大変申し訳ありません」と謝罪した。

続く投稿で「今月から暫く休養期間に入ることにしました」と報告。「活動再開の目処が立ち次第ご報告いたします。X、Instagram、TikTok等すべてのSNSはお仕事関係のDMしか目を通さないのでご了承いただけますと幸いです」と呼びかけた。

活動休止理由として「今まで気合いで乗り切れたことが、ひとつのきっかけで崩れてしまい全く踏ん張れなくなってしまいました。どんなことがあっても明るい現場になるようにと笑顔を心がけていましたが、それも難しくなっています。他人の気持ちに寄り添い、自分のことより周囲の方々が少しでも気持ちよく過ごせるようにと考え行動していました。自分が誠実な対応をすれば相手も誠実な対応をしてくれると思い込んでいたのだと思います」と説明。また「今週中に恐らく続いてのご報告があるはずですので、そちらもお待ちください」とつづった。