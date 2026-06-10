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海外時事クリエイターの僕氏が、YouTubeチャンネル「アラフォー無職が海外移住した話」にて「【知らないと入国拒否】タイ入国管理が完全デジタル化。THIM導入で空港手続き短縮…でも新たな落とし穴も【到着カード3分完了⁉︎】」と題した動画を公開した。タイ政府が新たに導入する入国管理システム「THIM（Thailand Immigration Management System）」について、利便性の向上と注意点を速報形式で解説している。



動画ではまず、タイ入国管理局が公開した「THIM」の概要を紹介。スマホやウェブ上での事前登録により、従来手間だった到着カードの入力が約3分で完了できるようになるという。一度プロフィールを登録すれば、次回以降は便名や出国予定日など必要事項の更新のみで済む仕組みだ。現在は試験運用中で、英語や日本語などにも対応している。



新システム導入の背景として、年間3000万人規模の外国人観光客を受け入れるための混雑緩和や、電子本人確認機能による安全保障の強化を挙げた。将来的にはビザ延長申請や90日レポートなどもアプリ上で完結する構想が示されている。さらに、シンガポールのチャンギ空港やマレーシアのクアラルンプール空港を例に挙げ、東南アジア全体で自動ゲート利用などの効率化が進んでいる動向にも触れた。一方で、日本の「Visit Japan Web」を引き合いに出し、日本国内の空港におけるアナログな現場対応を指摘。「優秀なシステムがあるのに現場は人力」と、効率化の遅れに苦言を呈した。



タイへの旅行がより快適になる反面、新旧システムの移行期には混乱も予想されると指摘している。さらに、過去のシステム導入時の事例を挙げ、「最初に検索するとトップに出てくるのは詐欺サイト」と警鐘を鳴らした。渡航予定者に対し、必ずタイ政府の公式ホームページなどから正規のアプリを利用するよう注意を呼びかけている。