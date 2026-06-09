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ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（以下、USJ）の新たな「ポケモン」関連エリアをテーマにした考察動画が、YouTubeで注目を集めている。動画ではパーク内の工事状況や公開されている特許情報などをもとに、新エリアの内容を考察している。



大阪のテーマパーク「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（以下、USJ）」（大阪市此花区）では現在、2024年1月22日にクローズした「スパイダーマン・ザ・ライド」跡地を含むニューヨーク・エリアの一部が工事のため閉鎖されている。来園者からはポケモンの世界観を再現したエリアになるとの期待が寄せられており、ネットでは様々な予想が広まっている。



話題の考察動画にて、投稿者のつむぎむ氏は「既存の街並みを活用した形になるのではないか」との見方を示した。その理由として、USJでは既存施設の外観デザインが活用されるケースがあることを挙げ、新エリアについても、現在のニューヨーク・エリアの景観を生かしながらポケモンの要素を取り入れた空間になる可能性があると予想している。



また、新アトラクションについては、近年のUSJで導入が進むインタラクティブ体験に注目。AR（拡張現実）技術を活用したシューティング型アトラクションや、ポケモンを探したり集めたりする要素が盛り込まれる可能性があるとの考察を展開した。動画内では、ユニバーサル関連企業による特許情報にも触れ、空気圧で動作するアニマトロニクス技術や、スマートフォンと連携した体験システムなどが将来的に活用される可能性について紹介している。



なお、USJからポケモン新エリアの詳細について未だ正式発表は行われていない。



ポケモンとUSJを巡っては、株式会社ポケモンと合同会社ユー・エス・ジェイが2026年1月、テーマパーク向けの新プロジェクトを共同で始動すると正式発表している。



発表によると、このプロジェクトはユニバーサル・スタジオ・ジャパンで展開された後、世界のユニバーサルパークのグローバル拠点へ拡大していく予定。両社は2021年から中長期的なパートナーシップを結び、「NO LIMIT! パレード」やハロウィーンイベントなどでポケモン関連コンテンツを展開してきた。



株式会社ポケモンの石原恒和社長は、「テーマパークならではの新しいエンターテインメントを創り出し、世界中の人々にサプライズを届けたい」とコメント。ユニバーサル・ディスティネーション＆エクスペリエンスのマーク・ウッドベリー会長兼CEO、USJの村山卓社長も、ポケモンの世界観を活用した革新的な体験の創出に期待を寄せている。