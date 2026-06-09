レンジでチン！するだけ。「ざこばの朝市オンラインショップ」の国産・特大うなぎ
株式会社三恒が運営する『ざこばの朝市オンラインショップ』は、父の日ギフトとして、九州産特大サイズの新仔うなぎが２尾も入った特別なセットを販売中だ。今回ギフトセットとして用意されたのは、宮崎県産の希少な“新仔（しんこ）うなぎ”。一口食べたとたん、「ふわっ！トロ〜リ」と新感覚の優しい食感が特徴だ。
■これまでに出会ったことがないほどの贅を尽くした味わい
本商品の風味と柔らかさは、若い“新仔うなぎ”ならではの最大の醍醐味で、これまでに出会ったことがないほどの贅を尽くした味わい。さらに鹿児島県薩摩川内の熟練した加工技術により、皮はパリッと焼き上げてパンチの利いた香ばしさを実現。濃厚で甘旨い蒲焼きのタレが白いご飯に染みわたり、至高の味わいがお口のなかにフワリと広がる。
＜商品の特長＞
1. 希少な“新仔うなぎ”
その年に育った若うなぎのみを厳選。皮が薄く、ふわっとトロける食感が魅力だ。
2. 宮崎県産ブランド原料
温暖な気候と良質な地下水で育った安心・高品質な国産うなぎ。
3. 薩摩川内の焼き技
蒸しと焼きを丁寧に重ね、うなぎの旨味を最大限に引き出した。
同店のシーズナルギフトで毎回人気を集める鰻ギフトは、年間を通じて売上No.1を誇る定番商品だ。おいしさや品質の高さはもちろん、1尾で鰻丼約2食分という特大サイズも大きな魅力である。2尾入りセットなら鰻丼約4食分となり、1食あたり約1,700円で楽しめる計算だ。
おもてなしの席や記念日の食卓を華やかに彩る国産ブランド鰻を、この価格で味わえるのは非常に魅力的だ。しかも調理の手間は不要で、電子レンジで温めるだけ。手軽に栄養満点のごちそうを楽しめる。
夏の暑さで疲れがたまりやすいこの時期。お父さんにしっかりと栄養をつけてもらいたいなら、鰻は父の日ギフトの有力な選択肢となるだろう。
さらに、「うなぎだけでは少し物足りない……」というお父さんには、電子レンジで温めるだけで楽しめる西京漬け3種をセットにした、よくばりなギフトも用意した。うなぎと西京漬けの両方を味わえる、満足感たっぷりの贈り物だ。
本商品は大阪・阪急うめだ本店に味噌漬け専門店を構える同社の人気商品であり、売上No.1を誇るオリジナルの西京漬けだ。銀だら、さわら、銀鮭の3種類を楽しめる。
西京漬けは焼くのにひと手間かかるが、本商品はプロの手で丁寧に焼き上げているため、電子レンジで温めるだけで手軽に味わえる。料理があまり得意ではないお父さんでも簡単に楽しめるため、父の日の贈り物としても喜ばれそうだ。
今ならオリジナルの「父の日ギフト用ラッピング」を無料でプレゼントする。ギフトとしての特別感が高まり、受け取ったときの喜びもひとしおだろう。
＜商品概要＞
商品名：九州産・特大サイズ鰻の蒲焼き（宮崎県産 新仔鰻蒲焼）
内容量：約200g×2尾
価格：6,980円のところ今なら早割価格 6,780円（税込、クール冷凍便送料無料）
販売期間：2026年６月15日（金曜）23：59までの注文
販売場所：ざこばの朝市オンラインショップ（https://www.zakoba.jp）
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■これまでに出会ったことがないほどの贅を尽くした味わい
本商品の風味と柔らかさは、若い“新仔うなぎ”ならではの最大の醍醐味で、これまでに出会ったことがないほどの贅を尽くした味わい。さらに鹿児島県薩摩川内の熟練した加工技術により、皮はパリッと焼き上げてパンチの利いた香ばしさを実現。濃厚で甘旨い蒲焼きのタレが白いご飯に染みわたり、至高の味わいがお口のなかにフワリと広がる。
1. 希少な“新仔うなぎ”
その年に育った若うなぎのみを厳選。皮が薄く、ふわっとトロける食感が魅力だ。
2. 宮崎県産ブランド原料
温暖な気候と良質な地下水で育った安心・高品質な国産うなぎ。
3. 薩摩川内の焼き技
蒸しと焼きを丁寧に重ね、うなぎの旨味を最大限に引き出した。
同店のシーズナルギフトで毎回人気を集める鰻ギフトは、年間を通じて売上No.1を誇る定番商品だ。おいしさや品質の高さはもちろん、1尾で鰻丼約2食分という特大サイズも大きな魅力である。2尾入りセットなら鰻丼約4食分となり、1食あたり約1,700円で楽しめる計算だ。
おもてなしの席や記念日の食卓を華やかに彩る国産ブランド鰻を、この価格で味わえるのは非常に魅力的だ。しかも調理の手間は不要で、電子レンジで温めるだけ。手軽に栄養満点のごちそうを楽しめる。
夏の暑さで疲れがたまりやすいこの時期。お父さんにしっかりと栄養をつけてもらいたいなら、鰻は父の日ギフトの有力な選択肢となるだろう。
さらに、「うなぎだけでは少し物足りない……」というお父さんには、電子レンジで温めるだけで楽しめる西京漬け3種をセットにした、よくばりなギフトも用意した。うなぎと西京漬けの両方を味わえる、満足感たっぷりの贈り物だ。
本商品は大阪・阪急うめだ本店に味噌漬け専門店を構える同社の人気商品であり、売上No.1を誇るオリジナルの西京漬けだ。銀だら、さわら、銀鮭の3種類を楽しめる。
西京漬けは焼くのにひと手間かかるが、本商品はプロの手で丁寧に焼き上げているため、電子レンジで温めるだけで手軽に味わえる。料理があまり得意ではないお父さんでも簡単に楽しめるため、父の日の贈り物としても喜ばれそうだ。
今ならオリジナルの「父の日ギフト用ラッピング」を無料でプレゼントする。ギフトとしての特別感が高まり、受け取ったときの喜びもひとしおだろう。
＜商品概要＞
商品名：九州産・特大サイズ鰻の蒲焼き（宮崎県産 新仔鰻蒲焼）
内容量：約200g×2尾
価格：6,980円のところ今なら早割価格 6,780円（税込、クール冷凍便送料無料）
販売期間：2026年６月15日（金曜）23：59までの注文
販売場所：ざこばの朝市オンラインショップ（https://www.zakoba.jp）
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