音楽制作レーベル「Arte Refact」所属クリエイター全員、一斉退所へ 代表・桑原聖の不適切な行動が物議！クリエイターは新事務所の設立予定
音楽制作レーベルArte Refactの公式サイトが9日に更新され、30日をもって所属クリエイターが一斉退所することを発表した。
【画像】代表が酷い！Arte Refact所属クリエイター全員が一斉退所の声明文
この騒動は先日、一部SNSにて代表を務める音楽プロデューサーの桑原聖のプライベートに関する写真などが投稿されたもので、不適切な行動が指摘されていた。この件にArte Refactも「概ね事実と確認」とSNSで拡散された内容を一部認め、「取締役としての立場を用い、会社設備を私的に利用をしたことにつきましては、会社としても到底許されざる行為だと認識」と声明文を出していた。
桑原は人気コンテンツ『あんさんぶるスターズ！』『アイドルマスター ミリオンライブ！』『ウマ娘 プリティーダービー』など多くのアニメやゲームの楽曲提供しており、この騒動を受け、『あんスタ』の音楽プロデューサーを辞任する騒動となっていた。
今回、Arte Refactのサイトでは「この度、Arte Refactに所属するクリエイター全員が、2026年6月30日をもって退所することとなりました。現在進行中のお取引および案件につきましては、関係者の皆様にご不便やご迷惑をおかけすることのないよう、クリエイターと社員一同、最後まで責任を持って対応してまいります」と報告。
続けて「これまで活動を支えてくださった関係者の皆様、そして応援してくださった皆様に心より御礼申し上げます。今後の活動につきましては、準備が整い次第、各クリエイターより改めてお知らせいたします」と伝えた。
最後に「また、この度の経緯により、関係者の皆様ならびに応援してくださる皆様にご迷惑とご心配をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます」とつづった。
また、所属していたクリエイターの本多友紀はXにて「今後の活動につきましては、7月より複数名のクリエイターとともに新事務所の設立を予定しております。改めて皆さまにご報告できるよう準備を進めておりますので、引き続きよろしくお願いいたします」と報告している。
なお、一連の騒動に桑原本人はXにて「この度は私の倫理観を欠いた行動により、皆さまに大変不快な思いをさせてしまい、誠に申し訳ございません。現在拡散されている内容につきましては、記載内容の全てではないものの、主要な部分につきましては概ね事実となります」と謝罪。
「私の不誠実で無責任な行動により、関係各所の皆さまに大変ご迷惑をお掛けしてしまったことを深くお詫び申し上げます。そして何よりも、関わらせていただいた作品とキャラクターたち、そしてそれを愛し応援してくださっている皆様に対して、このような軽率で見苦しい形をもって信頼を裏切ることとなり、本当に申し訳なく、また恥ずかしく思い、強く後悔しています」と反省。
「私の不徳の致すところではございますが、関係各所の皆さまやこれまで支えてくださった方々に影響がないよう、過ちを深く反省し、誠心誠意対応してまいります」とし、「本件を受け「あんさんぶるスターズ！！」音楽プロデューサーの辞任を申し出まして、受諾していただきました。その他にもプロデュースを担当する案件や、自身のバンド活動につきましても、この後協議を行い、然るべき場所でご報告できるようにいたします」と伝えた。
最後に「尚、本件はプライベートに関する問題であり、家族および関係者の安全とプライバシー保護のため、未確認情報や個人情報の拡散はお控えいただけますよう、どうかお願い致します。 この度は、多くの皆さまの信頼を損なう事態となりましたことを、改めて深くお詫び申し上げます」とつづった。
【画像】代表が酷い！Arte Refact所属クリエイター全員が一斉退所の声明文
この騒動は先日、一部SNSにて代表を務める音楽プロデューサーの桑原聖のプライベートに関する写真などが投稿されたもので、不適切な行動が指摘されていた。この件にArte Refactも「概ね事実と確認」とSNSで拡散された内容を一部認め、「取締役としての立場を用い、会社設備を私的に利用をしたことにつきましては、会社としても到底許されざる行為だと認識」と声明文を出していた。
今回、Arte Refactのサイトでは「この度、Arte Refactに所属するクリエイター全員が、2026年6月30日をもって退所することとなりました。現在進行中のお取引および案件につきましては、関係者の皆様にご不便やご迷惑をおかけすることのないよう、クリエイターと社員一同、最後まで責任を持って対応してまいります」と報告。
続けて「これまで活動を支えてくださった関係者の皆様、そして応援してくださった皆様に心より御礼申し上げます。今後の活動につきましては、準備が整い次第、各クリエイターより改めてお知らせいたします」と伝えた。
最後に「また、この度の経緯により、関係者の皆様ならびに応援してくださる皆様にご迷惑とご心配をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます」とつづった。
また、所属していたクリエイターの本多友紀はXにて「今後の活動につきましては、7月より複数名のクリエイターとともに新事務所の設立を予定しております。改めて皆さまにご報告できるよう準備を進めておりますので、引き続きよろしくお願いいたします」と報告している。
なお、一連の騒動に桑原本人はXにて「この度は私の倫理観を欠いた行動により、皆さまに大変不快な思いをさせてしまい、誠に申し訳ございません。現在拡散されている内容につきましては、記載内容の全てではないものの、主要な部分につきましては概ね事実となります」と謝罪。
「私の不誠実で無責任な行動により、関係各所の皆さまに大変ご迷惑をお掛けしてしまったことを深くお詫び申し上げます。そして何よりも、関わらせていただいた作品とキャラクターたち、そしてそれを愛し応援してくださっている皆様に対して、このような軽率で見苦しい形をもって信頼を裏切ることとなり、本当に申し訳なく、また恥ずかしく思い、強く後悔しています」と反省。
「私の不徳の致すところではございますが、関係各所の皆さまやこれまで支えてくださった方々に影響がないよう、過ちを深く反省し、誠心誠意対応してまいります」とし、「本件を受け「あんさんぶるスターズ！！」音楽プロデューサーの辞任を申し出まして、受諾していただきました。その他にもプロデュースを担当する案件や、自身のバンド活動につきましても、この後協議を行い、然るべき場所でご報告できるようにいたします」と伝えた。
最後に「尚、本件はプライベートに関する問題であり、家族および関係者の安全とプライバシー保護のため、未確認情報や個人情報の拡散はお控えいただけますよう、どうかお願い致します。 この度は、多くの皆さまの信頼を損なう事態となりましたことを、改めて深くお詫び申し上げます」とつづった。