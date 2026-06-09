干す前が勝負！？ 浴室乾燥で「洗濯物」を効率よく乾かす“3大鉄則”とは
雨の日に浴室で洗濯物を干す人は多いのではないでしょうか。その際に早く乾かす方法について、TOTOの公式インスタグラムアカウントが紹介しています。
【豆知識】覚えていくと便利！ これが「浴室乾燥」の“極意”です！
公式アカウントは「外に干せない日も困らない！ 浴室乾燥で速く乾くコツ3選」と投稿。と題し、事前の準備から干し方の裏ワザまで、以下の3つのアプローチで解説しています。
【鉄則1】洗濯物を干す前の準備
（1）洗濯物はしっかり脱水する
水分が多いと乾燥時間が長くなる。
（2）浴室の水滴は拭き取る
湿気が少ないほど乾きが早い
（3）窓を閉める
浴室に窓がある場合、窓を閉めること。
【鉄則2】洗濯物の上手な干し方
（1）衣類の間は5〜10センチ空ける
（2）ジーンズのような厚手の衣類は吹き出し口の近くに干す
【鉄則3】洗濯物をより早く乾かすテクニック
（1）空気の入り口を確保
（2）乾燥後はすぐ取り込む
同アカウントは「外干しできない日も、もう困らない！ 毎日の洗濯ストレス、減らしていきませんか？」とすすめています。
雨の日にぜひ試してみてはいかがでしょうか。