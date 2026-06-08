&TEAM K・JO、嵐「Love so sweet」カバーを地上波初披露 ネット反響「カッコよすぎて叫んだ」「リスペクトを感じられた」
&TEAMのK＆JOが、8日放送のTBS系音楽番組『CDTVライブ！ライブ！』（毎週月曜 後7：00）に出演。青春ソングフェス企画で嵐の「Love so sweet」をカバーした。
【写真】かっこいい！嵐「Love so sweet」をカバーした&TEAM K・JO
K＆JOは、ファンミーティングで「Love so sweet」を初カバー。その後、イベントの『CDTVライブ！ライブ！春の大感謝祭』でも披露していたが、今回、地上波で初披露となった。
K＆JOは、それぞれ黒と白の衣装をまとって登場。歌唱前、Kは「お話をいただいて、大変光栄に思います。恐れ多くも一生懸命歌いたいと思います」とリスペクトを示した。
このカバーにファンからは「かっこよすぎやろ」「とても大切そうに丁寧に歌ってくれてた！」「素敵だったよー！！」「確実に恋が始まってて幸」「カッコよすぎて叫んだ」「すごくリスペクトを感じられた」などの反響が寄せられた。
なお発表済みの出演アーティストは以下の通り。
【出演アーティスト・楽曲】（※アーティスト名50音順）
&TEAM「Bewitched」
Kvi Baba「BPM feat. KREVA」
Kep1er「KILLA（Face the other me）」
櫻坂46「What's “KAZOKU”？」
コブクロ「Starry Smile Story」
なにわ男子「初心LOVE（うぶらぶ）」「I Wish」「Circus Night」「The Answer」「Celebrate」
FRUITS ZIPPER「ぱわーオブらぶ」
Little Glee Monster「一輪」
■「マンスリーライブ」第2週 （※楽曲名50音順）
SixTONES「Strawberry Breakfast」「バリア」「Flower Cloud」「マスカラ」
■踊ってみた企画
LDH選抜「HOT LIMIT」（T.M.Revolution）
白濱亜嵐（EXILE／GENERATIONS）、中務裕太（GENERATIONS）、世界（EXILE／FANTASTICS）、小波津志（PSYCHIC FEVER）、岡尾真虎（LIL LEAGUE）、川口蒼真（KID PHENOMENON）、小川桜花・山口綺羅（Girls2）、RUI（iScream／f5ve）
■青春ソングフェス
アンダーグラフ「ツバサ」
K＆JO(&TEAM)「Love so sweet」(嵐)
コブクロ「君という名の翼」
BAAD「君が好きだと叫びたい」
hitomi「LOVE 2000」
前田有嬉（ex.Whiteberry）「夏祭り」
DJ OZMA「アゲ♂アゲ♂EVERY☆騎士」
【写真】かっこいい！嵐「Love so sweet」をカバーした&TEAM K・JO
K＆JOは、ファンミーティングで「Love so sweet」を初カバー。その後、イベントの『CDTVライブ！ライブ！春の大感謝祭』でも披露していたが、今回、地上波で初披露となった。
このカバーにファンからは「かっこよすぎやろ」「とても大切そうに丁寧に歌ってくれてた！」「素敵だったよー！！」「確実に恋が始まってて幸」「カッコよすぎて叫んだ」「すごくリスペクトを感じられた」などの反響が寄せられた。
なお発表済みの出演アーティストは以下の通り。
【出演アーティスト・楽曲】（※アーティスト名50音順）
&TEAM「Bewitched」
Kvi Baba「BPM feat. KREVA」
Kep1er「KILLA（Face the other me）」
櫻坂46「What's “KAZOKU”？」
コブクロ「Starry Smile Story」
なにわ男子「初心LOVE（うぶらぶ）」「I Wish」「Circus Night」「The Answer」「Celebrate」
FRUITS ZIPPER「ぱわーオブらぶ」
Little Glee Monster「一輪」
■「マンスリーライブ」第2週 （※楽曲名50音順）
SixTONES「Strawberry Breakfast」「バリア」「Flower Cloud」「マスカラ」
■踊ってみた企画
LDH選抜「HOT LIMIT」（T.M.Revolution）
白濱亜嵐（EXILE／GENERATIONS）、中務裕太（GENERATIONS）、世界（EXILE／FANTASTICS）、小波津志（PSYCHIC FEVER）、岡尾真虎（LIL LEAGUE）、川口蒼真（KID PHENOMENON）、小川桜花・山口綺羅（Girls2）、RUI（iScream／f5ve）
■青春ソングフェス
アンダーグラフ「ツバサ」
K＆JO(&TEAM)「Love so sweet」(嵐)
コブクロ「君という名の翼」
BAAD「君が好きだと叫びたい」
hitomi「LOVE 2000」
前田有嬉（ex.Whiteberry）「夏祭り」
DJ OZMA「アゲ♂アゲ♂EVERY☆騎士」