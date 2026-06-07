この部分だけ…？と思ったら優秀だった！普通のスポンジが大変身する100均便利グッズ

セリアで見つけた『キッチンスポンジ用ハンドル』は、普通のスポンジに装着するだけで持ち手付きのスポンジに変身させることができる便利グッズ。握り込んで圧をかけてゴシゴシと擦れるようになり、お掃除が楽になります！食器洗いにも使ってみたところ、しっかり洗えて優秀。1つ持っておくと便利です！

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商品情報

商品名：キッチンスポンジ用ハンドル

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：2.9cm×8.2cm×6.5cm

販売ショップ：セリア

JANコード：4991203215048

セリアの『キッチンスポンジ用ハンドル』は普通のスポンジを持ち手付きにできる！

今回ご紹介するのは、セリアの『キッチンスポンジ用ハンドル』。持ち手が付いていないスポンジに取り付けることで、持ち手付きスポンジに変えられる便利なグッズです。

シートタイプのスポンジは使い捨てやすい気軽さが良いものの、とにかくつかみにくいのが気になっていました。持ち方を工夫しないと、ゴシゴシと圧をかけてこすりにくいのが弱点…。

しかし、このハンドルを装着すれば、しっかりと圧をかけて洗うことができます。

パッケージに「ゴシゴシお掃除」と書いてあったので、まずはお掃除用の薄いスポンジシートに装着してシンクに使ってみました。

持ち手を握り込んで使えるので、圧をかけてゴシゴシと擦ることができます！スポンジがたまに剥がれることもあるものの、そこまで高頻度でもないので気になりませんでした。

食器洗いにも使用できる？

キッチンスポンジと一緒に陳列してあったので、お皿も洗ってみました。スポンジは食器用のものを使用しています。

ガラス製の保存容器のフタなどの平たいものを洗ってみましたが、ちゃんとフィットしてくれてしっかりと洗えました。持ち手がスポンジの幅に対して小さめなので、スポンジが折れ曲がってフチにも入り込んでくれます。

四角いガラス容器本体も洗ってみましたが、こちらも問題なく洗えました。当て方を工夫しなくても、スポンジが食器に密着してくれて汚れをしっかりこすり落とせます。

ボウルはさすがにフィットせず洗いにくいかな…？と思いきや、ボウルにぎゅっと密着させることでしっかり洗うことができました。丸みのあるものでもちゃんと洗えて優秀です。

フック穴とフックが付いているので、保管にも困りません。

フックが意外と優秀で、ワイヤーネットなどに掛けられるのが便利でした！

今回は、セリアの『キッチンスポンジ用ハンドル』をご紹介しました。

持ち手が付いていないスポンジを簡単に持ち手付きに変更できる便利なグッズ。気になる方はぜひチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。