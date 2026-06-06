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マルハン新世界店（大阪市浪速区）の屋上で6月5日、日本初という常設の都市型広告ドローンショープロジェクト「SKY BILLBOARD PROJECT」が始まった。



協和産業（浪速区）と、全国にパチンコホールを展開するマルハン（京都・東京）の西日本カンパニーが、新世界エリアのさらなる活性化と夜間観光の促進を目指して開催するプロジェクト。同日から1年間（予定）、毎週金曜に300機のドローンによる約15分間のLEDライトアニメーションショーを展開する。



雨天や強風などの悪天候時は、実施時間の変更や中止となる可能性がある。実施日時などはX（旧ツイッター）で知らせるという。