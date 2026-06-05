栃木強盗殺人　少年4人と指示役夫婦を再逮捕へ　被害者息子2人への強盗殺人未遂容疑　海外逃亡の“主導役”がバール2本購入か

栃木県上三川町で起きた強盗殺人事件で、警察が少年4人と夫婦を強盗殺人未遂の疑いで再逮捕する方針を固めたことが分かった。

この事件は5月14日、上三川町の住宅で住人の富山英子さん（69）が殺害されたもので、警察はこれまでに実行役の少年4人や指示役とみられる竹前海斗容疑者（28）と妻の美結容疑者（25）らを逮捕している。

その後の捜査関係者への取材で、警察が富山さんの長男と次男に対する強盗殺人未遂の疑いで、6人を再逮捕する方針を固めたことが分かった。

最初に逮捕された16歳の少年は5日にも、ほかの少年3人と竹前容疑者夫婦については6日から7日にかけて再逮捕する方針だ。

また、富山さんの息子2人はバールのようなもので殴られていたが、事件を主導したとみられる益田和彦容疑者（48）が、凶器とみられるバール2本を購入していたことが分かった。

バールは現場から1本、現場から約200メートル離れた住宅の敷地内で1本見つかっていて、警察は海外に逃亡した益田容疑者の行方を捜査している。

（「Live News days」6月5日放送より）