ピン芸人のお見送り芸人しんいちが現在の収入を赤裸々に明かし、複数のグラビアアイドルとデートを重ねていると自ら告白する場面があった。

【映像】しんいちが毎月60万円を貢ぐグラドル（顔出しアリ）

6月4日に放送された『資産、全部売ってみた #2』（ABEMA）で、自身の象徴ともいえる資産を査定し人生を見つめ直す「こじうり（誇示売り）」企画に登場したしんいち。毒のある歌ネタで「R-1グランプリ2022」の王者となり、優勝後はどこにでもトロフィーを持ち歩く“トロフィー商法”が話題に。週刊誌では“7股”が報じられるなど、“クズ芸人”としても活躍している。

番組スタッフの質問に答える流れで、過去の年収や280万円という月収を明かしてしまったしんいち。その使い道について問われると、「女の子というか……」とぼそりと切り出し、「フォロワーの少ないグラビアアイドル！」と相手を告白する。続けて、「5万人とか10万人フォロワーがいる人気グラビアアイドルさんはいかないですよ、はなから無理やから。だから2万人ぐらいの…」と、詳細を自ら説明した。

さらにスタッフからデート相手が複数いるかを追及されると、「3（人）」と短く回答。頻度について、3人それぞれと週1回ペースでデートをしていることを明かし、「それも4、5万円使いますよ。高い料理食べてもらうし、化粧品買ってあげたり」と、気前よく奢っていることを説明した。

デート代やプレゼント代で月に約60万円を使っている計算になるが、しんいちは「だから先輩のご飯とか断る時ありますよ。品川さんのご飯けっこう断ってるから」と、先輩芸人との付き合いよりもデートを優先している現状を開き直って明かしていた。

『資産、全部売ってみた』は、芸能人が自らの意志で売れる資産を全て売却し、新たな夢に挑む姿に密着する“人生再スタート応援バラエティ”。番組MCをタレントの小島瑠璃子、お笑いコンビ・平成ノブシコブシの吉村崇が務める。