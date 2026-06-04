クリスピー・クリーム・ドーナツ・ジャパン（東京都渋谷区）のドーナツチェーン「クリスピー・クリーム・ドーナツ」が、年に一度の「ナショナルドーナツデー」を記念して、人気商品「オリジナル・グレーズド」を1個無料プレゼントするキャンペーンを6月5日限定、全店舗で実施します。

【えー！】無料配布されるドーナツがコレです！ おいしそう！

米国発祥の「ナショナルドーナツデー」は、毎年6月の第一金曜日に祝われる記念日。多くのドーナツ店で、ドーナツの無料配布が行われており、各国のクリスピー・クリーム・ドーナツ店舗でも、同様のキャンペーンを展開しています。

日本では、商品を1点以上購入すると「オリジナル・グレーズド」が1個もらえます。今年は同チェーンの日本上陸20周年を記念し、昨年よりも1万個多い“全店合計2万個”が用意されているということです。

各店オープンからスタート。先着順で、なくなり次第終了。東京・東京国際フォーラム店、渋谷シネタワー店、福岡・キャナルシティ博多店の3店舗のみ、同日午後1時〜3時の2時間限定で“できたての温かいオリジナル・グレーズド”がプレゼントされます。なお、3店舗はオープン時間からのドーナツ配布が行われません。

「オリジナル・グレーズド」は、1937年のブランド創業以来89年以上変わらない秘伝のレシピで作り続けてきた同チェーンの看板商品。イーストを使用したふわふわの生地をグレーズ（砂糖）でコーティングし、口の中に入れた瞬間ふわっと柔らかく、トロッと溶けてしまう食感が魅力となっています。価格は216円〜（以下、税込み）。6月5日は一組2個まで162円で購入できます。

同月1日に、キャンペーンが発表されるとSNSでは、「最高！」「マジ！？」「とんでもないお得感」「甘すぎる！」「取りに行くのが運動になりそう」「準備万端」などの声が上がっていました。