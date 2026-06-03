卵と納豆が麺に絡む！「簡単、旨い、安い、速い」を叶える1食約100円の絶品ぶっかけ納豆そうめん
AIライター自動執筆記事
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YouTubeチャンネル「しゅんの節約生活」が、「【1人暮らし節約生活】自炊を続けるコツ！忙しい平日でも簡単料理で美味しく暮らす、３４歳会社員の平日の１日」を公開した。動画では、34歳の会社員であるしゅんが、平日の忙しい合間を縫って作る、手軽で満足度の高い3食の自炊風景と食後のコーヒータイムを紹介している。
朝ごはんは、約100円で作れる「ぶっかけ納豆そうめん」。茹でて冷水で締めたそうめんを、卵と納豆が入ったボウルに直接投入し、めんつゆ、すりごま、オリーブオイルで味付けする。ブラックペッパーと海苔をトッピングした一皿を味わい、「簡単、旨い、安い、速い」「そうめんは朝ごはんにピッタリです！」と太鼓判を押した。
続くお弁当作りでは、ほんだしと醤油で味付けした炒り卵をご飯に混ぜ込み、鯖フレークを包んだ「卵混ぜおにぎり」を2個準備。素焼きのナッツを添え、合計約180円で満足感のあるランチを完成させた。
帰宅後の夜ごはんは、実家からもらったカブをふんだんに使った「カブの和風カレーライスセット」。カブ、白菜、舞茸をほんだしで煮込み、豚コマとカレールーを加えてとろみをつける。付け合わせには、レンジで加熱したカボチャにマヨネーズや柚子胡椒を和えたサラダを用意。ご飯にたっぷりとカレーを盛り付け、「和風だしを吸った野菜達」「これは凄く美味しいカレーでした！」と舌鼓を打った。
食後は、中煎りの「コロンビア・スイートベリー」を丁寧に手挽きし、アイスコーヒーを淹れる。「うわ、何これ」と一口飲んで驚きを見せ、「苦みと酸味のバランスが絶妙」「焦がした砂糖の甘さの余韻が長く感じます」と評価。「これは最高の豆に出会ってしまいました！」と至福の表情を見せた。
忙しい平日でも、少しの工夫で美味しく節約できる自炊アイデアの数々。毎日の献立作りのヒントとして、ぜひ取り入れてみてはいかがだろうか。
【レシピ】
［ぶっかけ納豆そうめんの材料］
・そうめん 適量
・卵 1個
・納豆（付属のタレ・カラシも含む） 1パック
・めんつゆ 適量
・すりごま 適量
・オリーブオイル 適量
・ブラックペッパー 適量
・海苔 適量
［ぶっかけ納豆そうめんの作り方］
1. フライパンでお湯を沸かし、そうめんを茹でる。
2. 茹で上がったそうめんを冷水で冷やし、しっかりと水分を切る。
3. 器に卵を割り入れ、納豆とその付属のタレ・カラシをすべて加えてよく混ぜ合わせる。
4. (3)の器にそうめんを投入して混ぜる。
5. めんつゆ、すりごま、オリーブオイルを加えてさらに混ぜ合わせる。
6. 仕上げにブラックペッパーを振り、ちぎった海苔を散らして完成。
朝ごはんは、約100円で作れる「ぶっかけ納豆そうめん」。茹でて冷水で締めたそうめんを、卵と納豆が入ったボウルに直接投入し、めんつゆ、すりごま、オリーブオイルで味付けする。ブラックペッパーと海苔をトッピングした一皿を味わい、「簡単、旨い、安い、速い」「そうめんは朝ごはんにピッタリです！」と太鼓判を押した。
続くお弁当作りでは、ほんだしと醤油で味付けした炒り卵をご飯に混ぜ込み、鯖フレークを包んだ「卵混ぜおにぎり」を2個準備。素焼きのナッツを添え、合計約180円で満足感のあるランチを完成させた。
帰宅後の夜ごはんは、実家からもらったカブをふんだんに使った「カブの和風カレーライスセット」。カブ、白菜、舞茸をほんだしで煮込み、豚コマとカレールーを加えてとろみをつける。付け合わせには、レンジで加熱したカボチャにマヨネーズや柚子胡椒を和えたサラダを用意。ご飯にたっぷりとカレーを盛り付け、「和風だしを吸った野菜達」「これは凄く美味しいカレーでした！」と舌鼓を打った。
食後は、中煎りの「コロンビア・スイートベリー」を丁寧に手挽きし、アイスコーヒーを淹れる。「うわ、何これ」と一口飲んで驚きを見せ、「苦みと酸味のバランスが絶妙」「焦がした砂糖の甘さの余韻が長く感じます」と評価。「これは最高の豆に出会ってしまいました！」と至福の表情を見せた。
忙しい平日でも、少しの工夫で美味しく節約できる自炊アイデアの数々。毎日の献立作りのヒントとして、ぜひ取り入れてみてはいかがだろうか。
【レシピ】
［ぶっかけ納豆そうめんの材料］
・そうめん 適量
・卵 1個
・納豆（付属のタレ・カラシも含む） 1パック
・めんつゆ 適量
・すりごま 適量
・オリーブオイル 適量
・ブラックペッパー 適量
・海苔 適量
［ぶっかけ納豆そうめんの作り方］
1. フライパンでお湯を沸かし、そうめんを茹でる。
2. 茹で上がったそうめんを冷水で冷やし、しっかりと水分を切る。
3. 器に卵を割り入れ、納豆とその付属のタレ・カラシをすべて加えてよく混ぜ合わせる。
4. (3)の器にそうめんを投入して混ぜる。
5. めんつゆ、すりごま、オリーブオイルを加えてさらに混ぜ合わせる。
6. 仕上げにブラックペッパーを振り、ちぎった海苔を散らして完成。
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