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YouTubeチャンネル「しゅんの節約生活」が、「【1人暮らし節約生活】自炊を続けるコツ！忙しい平日でも簡単料理で美味しく暮らす、３４歳会社員の平日の１日」を公開した。動画では、34歳の会社員であるしゅんが、平日の忙しい合間を縫って作る、手軽で満足度の高い3食の自炊風景と食後のコーヒータイムを紹介している。



朝ごはんは、約100円で作れる「ぶっかけ納豆そうめん」。茹でて冷水で締めたそうめんを、卵と納豆が入ったボウルに直接投入し、めんつゆ、すりごま、オリーブオイルで味付けする。ブラックペッパーと海苔をトッピングした一皿を味わい、「簡単、旨い、安い、速い」「そうめんは朝ごはんにピッタリです！」と太鼓判を押した。



続くお弁当作りでは、ほんだしと醤油で味付けした炒り卵をご飯に混ぜ込み、鯖フレークを包んだ「卵混ぜおにぎり」を2個準備。素焼きのナッツを添え、合計約180円で満足感のあるランチを完成させた。



帰宅後の夜ごはんは、実家からもらったカブをふんだんに使った「カブの和風カレーライスセット」。カブ、白菜、舞茸をほんだしで煮込み、豚コマとカレールーを加えてとろみをつける。付け合わせには、レンジで加熱したカボチャにマヨネーズや柚子胡椒を和えたサラダを用意。ご飯にたっぷりとカレーを盛り付け、「和風だしを吸った野菜達」「これは凄く美味しいカレーでした！」と舌鼓を打った。



食後は、中煎りの「コロンビア・スイートベリー」を丁寧に手挽きし、アイスコーヒーを淹れる。「うわ、何これ」と一口飲んで驚きを見せ、「苦みと酸味のバランスが絶妙」「焦がした砂糖の甘さの余韻が長く感じます」と評価。「これは最高の豆に出会ってしまいました！」と至福の表情を見せた。



忙しい平日でも、少しの工夫で美味しく節約できる自炊アイデアの数々。毎日の献立作りのヒントとして、ぜひ取り入れてみてはいかがだろうか。



【レシピ】

［ぶっかけ納豆そうめんの材料］

・そうめん 適量

・卵 1個

・納豆（付属のタレ・カラシも含む） 1パック

・めんつゆ 適量

・すりごま 適量

・オリーブオイル 適量

・ブラックペッパー 適量

・海苔 適量



［ぶっかけ納豆そうめんの作り方］

1. フライパンでお湯を沸かし、そうめんを茹でる。

2. 茹で上がったそうめんを冷水で冷やし、しっかりと水分を切る。

3. 器に卵を割り入れ、納豆とその付属のタレ・カラシをすべて加えてよく混ぜ合わせる。

4. (3)の器にそうめんを投入して混ぜる。

5. めんつゆ、すりごま、オリーブオイルを加えてさらに混ぜ合わせる。

6. 仕上げにブラックペッパーを振り、ちぎった海苔を散らして完成。