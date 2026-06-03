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open9:30 / start11:30 / end20:00(Í½Äê)
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Hi-STANDARD / 10-FEET / DANCE HALL CRASHERS(U.S.) / ENTH / HEY-SMITH / HUSKING BEE / KUZIRA / LAGWAGON(U.S.) / MAN WITH A MISSION / ¥¶¡¦¥¯¥í¥Þ¥Ë¥è¥ó¥º / ¥Þ¥¥·¥Þ¥à ¥¶ ¥Û¥ë¥â¥ó¢§¥Á¥±¥Ã¥È
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