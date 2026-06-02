ア東地区首位のレイズで躍動…ニック・マルティネス

レイズのニック・マルティネス投手が今季、驚異的な安定感を見せている。日本球界でのプレー経験も持つベテラン右腕に対し、米メディアは今オフの契約について「ひそかに良かった契約」「圧倒的に最高」と最大級の賛辞を送っている。

米放送局「MLBネットワーク」の公式X（旧ツイッター）は、「ニック・マルティネスはこのオフ最も目立たなかった契約か」とのキャプションを添えて動画を公開。番組内でジョエル・シャーマン記者は「FA契約に関してはここまで圧倒的に最高なのはニック・マルティネス。彼の防御率（1.62）はメジャー3位だ」と絶賛した。

さらに同記者は「この男は地区首位のレイズのエース」と強調。さらに「オフにFA契約した投手で彼の次に防御率がいいのはディラン・シース（ブルージェイズ、同3.05）だが、22位だ」と語った。ちなみにシースは7年2億1000万ドル（約335億3900万円）契約をオフに結んでおり、5月25日（同26日）には左ハムストリングの痛みで15日間の負傷者リスト入りとなっている。

35歳のマルティネスは今年2月にレイズと1年1300万ドル（約21億円）の契約を結んだ。メジャーリーグ基準では格安に入る金額だが、低予算で編成しているチームにおいては最高年俸。期待がかかるなか、契約額以上の働きを開幕から見せ、今季は11試合に先発して5勝1敗、計7登板でクオリティスタート（6イニング以上を投げて自責点3以下）を記録し、2失点以上は1度もない。

2014年にレンジャーズでメジャーデビューを果たしたマルティネスだが、4シーズンで通算17勝30敗、防御率4.77と苦しみ、2018年に日本へ渡った。日本ハムやソフトバンクでプレー。日本での4年間では63試合に登板し、21勝22敗、防御率3.02だった。（Full-Count編集部）