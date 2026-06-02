　6月2日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは296銘柄。東証終値比で上昇は156銘柄、下落は114銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は77銘柄。うち値上がりが45銘柄、値下がりは26銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は210円高と大幅高に買われている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の2日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。

△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <5856>　ＬＩＥＨ　　　　　　7.8　　+1.8（ +30.0%）
2位 <5572>　リッジアイ　　　　 3451　　+500（ +16.9%）
3位 <3905>　データセク　　　　 5060　　+700（ +16.1%）
4位 <7709>　クボテック　　　　 76.9　　+8.9（ +13.1%）
5位 <7859>　アルメディオ　　　313.5　 +26.5（　+9.2%）
6位 <550A>　ソフトテック　　　 3070　　+249（　+8.8%）
7位 <4579>　ラクオリア　　　　　558　　 +44（　+8.6%）
8位 <7426>　山大　　　　　　　　650　　 +50（　+8.3%）
9位 <3443>　川田テク　　　　 1248.5　 +72.5（　+6.2%）
10位 <2157>　コシダカＨＤ　　　961.5　 +38.5（　+4.2%）

▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4918>　アイビー　　　　　　200　　 -62（ -23.7%）
2位 <4013>　勤次郎　　　　　　526.8　 -65.2（ -11.0%）
3位 <4750>　ダイサン　　　　　　522　　 -47（　-8.3%）
4位 <6471>　日精工　　　　　　 1070　 -91.0（　-7.8%）
5位 <1961>　三機工　　　　　　 2000　　-160（　-7.4%）
6位 <6678>　テクノメデカ　　 1855.2　-143.8（　-7.2%）
7位 <7013>　ＩＨＩ　　　　　　 2430　-158.5（　-6.1%）
8位 <4406>　日理化　　　　　　211.3　　-7.7（　-3.5%）
9位 <5201>　ＡＧＣ　　　　　　 7380　　-263（　-3.4%）
10位 <9331>　キャスター　　　　　965　　 -34（　-3.4%）

△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <3402>　東レ　　　　　　　 1164　 +42.5（　+3.8%）
2位 <7011>　三菱重　　　　　　 3565　 +49.0（　+1.4%）
3位 <5802>　住友電　　　　　　13190　　+175（　+1.3%）
4位 <9532>　大ガス　　　　　　 5460　　 +61（　+1.1%）
5位 <3697>　ＳＨＩＦＴ　　　　799.9　　+8.6（　+1.1%）
6位 <4506>　住友ファーマ　　　 1510　 +16.0（　+1.1%）
7位 <9984>　ＳＢＧ　　　　　　 8715　　 +83（　+1.0%）
8位 <7012>　川重　　　　　　 2850.1　 +27.1（　+1.0%）
9位 <6503>　三菱電　　　　　 6057.1　 +56.1（　+0.9%）
10位 <6752>　パナＨＤ　　　　　 3625　 +30.0（　+0.8%）

▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6471>　日精工　　　　　　 1070　 -91.0（　-7.8%）
2位 <7013>　ＩＨＩ　　　　　　 2430　-158.5（　-6.1%）
3位 <5201>　ＡＧＣ　　　　　　 7380　　-263（　-3.4%）
4位 <285A>　キオクシア　　　　76350　 -1190（　-1.5%）
5位 <4188>　三菱ケミＧ　　　 1073.7　 -10.3（　-1.0%）
6位 <6976>　太陽誘電　　　　　16080　　-145（　-0.9%）
7位 <1605>　ＩＮＰＥＸ　　　　 3538　 -29.0（　-0.8%）
8位 <8802>　菱地所　　　　　 3949.9　 -23.1（　-0.6%）
9位 <6113>　アマダ　　　　　 2869.8　 -16.2（　-0.6%）
10位 <5706>　三井金属　　　　　49300　　-250（　-0.5%）

※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース