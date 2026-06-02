[PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇156銘柄・下落114銘柄（東証終値比）
6月2日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは296銘柄。東証終値比で上昇は156銘柄、下落は114銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は77銘柄。うち値上がりが45銘柄、値下がりは26銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は210円高と大幅高に買われている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の2日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <5856> ＬＩＥＨ 7.8 +1.8（ +30.0%）
2位 <5572> リッジアイ 3451 +500（ +16.9%）
3位 <3905> データセク 5060 +700（ +16.1%）
4位 <7709> クボテック 76.9 +8.9（ +13.1%）
5位 <7859> アルメディオ 313.5 +26.5（ +9.2%）
6位 <550A> ソフトテック 3070 +249（ +8.8%）
7位 <4579> ラクオリア 558 +44（ +8.6%）
8位 <7426> 山大 650 +50（ +8.3%）
9位 <3443> 川田テク 1248.5 +72.5（ +6.2%）
10位 <2157> コシダカＨＤ 961.5 +38.5（ +4.2%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4918> アイビー 200 -62（ -23.7%）
2位 <4013> 勤次郎 526.8 -65.2（ -11.0%）
3位 <4750> ダイサン 522 -47（ -8.3%）
4位 <6471> 日精工 1070 -91.0（ -7.8%）
5位 <1961> 三機工 2000 -160（ -7.4%）
6位 <6678> テクノメデカ 1855.2 -143.8（ -7.2%）
7位 <7013> ＩＨＩ 2430 -158.5（ -6.1%）
8位 <4406> 日理化 211.3 -7.7（ -3.5%）
9位 <5201> ＡＧＣ 7380 -263（ -3.4%）
10位 <9331> キャスター 965 -34（ -3.4%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <3402> 東レ 1164 +42.5（ +3.8%）
2位 <7011> 三菱重 3565 +49.0（ +1.4%）
3位 <5802> 住友電 13190 +175（ +1.3%）
4位 <9532> 大ガス 5460 +61（ +1.1%）
5位 <3697> ＳＨＩＦＴ 799.9 +8.6（ +1.1%）
6位 <4506> 住友ファーマ 1510 +16.0（ +1.1%）
7位 <9984> ＳＢＧ 8715 +83（ +1.0%）
8位 <7012> 川重 2850.1 +27.1（ +1.0%）
9位 <6503> 三菱電 6057.1 +56.1（ +0.9%）
10位 <6752> パナＨＤ 3625 +30.0（ +0.8%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6471> 日精工 1070 -91.0（ -7.8%）
2位 <7013> ＩＨＩ 2430 -158.5（ -6.1%）
3位 <5201> ＡＧＣ 7380 -263（ -3.4%）
4位 <285A> キオクシア 76350 -1190（ -1.5%）
5位 <4188> 三菱ケミＧ 1073.7 -10.3（ -1.0%）
6位 <6976> 太陽誘電 16080 -145（ -0.9%）
7位 <1605> ＩＮＰＥＸ 3538 -29.0（ -0.8%）
8位 <8802> 菱地所 3949.9 -23.1（ -0.6%）
9位 <6113> アマダ 2869.8 -16.2（ -0.6%）
10位 <5706> 三井金属 49300 -250（ -0.5%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の2日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <5856> ＬＩＥＨ 7.8 +1.8（ +30.0%）
2位 <5572> リッジアイ 3451 +500（ +16.9%）
3位 <3905> データセク 5060 +700（ +16.1%）
4位 <7709> クボテック 76.9 +8.9（ +13.1%）
5位 <7859> アルメディオ 313.5 +26.5（ +9.2%）
6位 <550A> ソフトテック 3070 +249（ +8.8%）
7位 <4579> ラクオリア 558 +44（ +8.6%）
8位 <7426> 山大 650 +50（ +8.3%）
9位 <3443> 川田テク 1248.5 +72.5（ +6.2%）
10位 <2157> コシダカＨＤ 961.5 +38.5（ +4.2%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4918> アイビー 200 -62（ -23.7%）
2位 <4013> 勤次郎 526.8 -65.2（ -11.0%）
3位 <4750> ダイサン 522 -47（ -8.3%）
4位 <6471> 日精工 1070 -91.0（ -7.8%）
5位 <1961> 三機工 2000 -160（ -7.4%）
6位 <6678> テクノメデカ 1855.2 -143.8（ -7.2%）
7位 <7013> ＩＨＩ 2430 -158.5（ -6.1%）
8位 <4406> 日理化 211.3 -7.7（ -3.5%）
9位 <5201> ＡＧＣ 7380 -263（ -3.4%）
10位 <9331> キャスター 965 -34（ -3.4%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <3402> 東レ 1164 +42.5（ +3.8%）
2位 <7011> 三菱重 3565 +49.0（ +1.4%）
3位 <5802> 住友電 13190 +175（ +1.3%）
4位 <9532> 大ガス 5460 +61（ +1.1%）
5位 <3697> ＳＨＩＦＴ 799.9 +8.6（ +1.1%）
6位 <4506> 住友ファーマ 1510 +16.0（ +1.1%）
7位 <9984> ＳＢＧ 8715 +83（ +1.0%）
8位 <7012> 川重 2850.1 +27.1（ +1.0%）
9位 <6503> 三菱電 6057.1 +56.1（ +0.9%）
10位 <6752> パナＨＤ 3625 +30.0（ +0.8%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6471> 日精工 1070 -91.0（ -7.8%）
2位 <7013> ＩＨＩ 2430 -158.5（ -6.1%）
3位 <5201> ＡＧＣ 7380 -263（ -3.4%）
4位 <285A> キオクシア 76350 -1190（ -1.5%）
5位 <4188> 三菱ケミＧ 1073.7 -10.3（ -1.0%）
6位 <6976> 太陽誘電 16080 -145（ -0.9%）
7位 <1605> ＩＮＰＥＸ 3538 -29.0（ -0.8%）
8位 <8802> 菱地所 3949.9 -23.1（ -0.6%）
9位 <6113> アマダ 2869.8 -16.2（ -0.6%）
10位 <5706> 三井金属 49300 -250（ -0.5%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
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